İngiltere'de kalabalık etkinliklerin koronavirüs salgını devam ederken nasıl gerçekleştirilebileceğine dair testler yapılıyor. Bu testlerden biri de üç bin kişinin katıldığı maskesiz, mesafesiz büyük bir parti oldu.

Koronavirüs salgını konserlerden maçlara, sinemadan tiyatroya tüm kalabalık sosyal etkinlikleri bir yıldır elimizden almış durumda. Bu durumun etkileri 'konsere gitmeyi özledik'ten daha büyük. Çünkü pek çok sektörde olduğu gibi eğlence sektöründe de milyonlarca insan işsiz kaldı ve 'ne zaman her şey eskisi gibi olacak?' sorusunun cevabı gün geçtikçe daha kritik hale geliyor.

Dünyada farklı ülkeler, normalleşmenin nasıl sağlanabileceğine yönelik çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aylarda İspanya'da ve Hollanda'da da bunun örnekleri görüldü. Hükümetler kontrolünde, maskesiz, mesafesiz konserler düzenlendi. Bu etkinliklerin amacı ise kalabalık gruplar halinde düzenlenecek etkinliklerin risklerini gözlemlemek ve hayatı yeniden normale döndürmenin bir yolunu bulmak. Çünkü bildiğiniz üzere aşılama çalışmaları henüz oldukça yavaş ilerliyor ve kimsenin bir yılı hatta belki de daha fazlasını böyle geçirmeye gücü kalmadı.

3 bin kişilik dev parti:

Bu durumun en son örneği ise İngiltere'de gerçekleşti. Liverpool'da hükümet kontrolünde bir parti gerçekleştirildi. DJ'lerin performans sergilediği partiye üç bin kişi katılım sağladı. Katılımcıların tamamının son 24 saat içinde yaptırdıkları testleri negatifti ve beklenen tek koşul da buydu. Partide maske kullanımı zorunluluğu olmadığı gibi herhangi bir mesafe kuralı da uygulanmadı. Yürütülen araştırma gereği partiden bir hafta sonra tüm katılımcıların yeniden test yaptırmaları istendi.

Şu an için dünyada normalleşme çalışmaları kapsamında en sık konuşulan önlem 'aşı pasaportu'. Özellikle ülkeler arasında seyahat noktasında alınacak olan bu önlemin standart sosyal aktiviteler için kullanılması çok da mantıklı görünmüyor çünkü dünya genelinde aşı çalışmaları oldukça yavaş ilerliyor. Ülkelerde hükümetler bu tür testler ile farklı normalleşme yollar arıyor.