Türkiye’nin İthal Ettiği Çöplerin Yakıldığı Ortaya Çıktı

İngiltere’den en fazla çöp ithal eden Türkiye, BBC’nin haberine göre ithal ettiği çöpleri geri dönüştüremiyor ve yakarak ya da atarak çevreyi kirletiyor. BBC’nin haberi sonucunda Greenpeace Türkiye de bir imza kampanyası başlattı.

Ülkemiz, 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden çöp ithal eden ülkeler arasında birinci sırada yer aldı. Eurostat verilerine göre Türkiye, 2018 yılında AB ülkelerinden 11 milyon 400 bin ton atık madde ithal etmişti. En çok çöp ithal eden ülkeler listesinde Türkiye’yi Hindistan ve Britanya izliyordu.

Ancak normal şartlarda geri dönüştürülmesi gereken ithal çöpler, BBC tarafından yapılan habere göre ülkemizde çevreye atılmaya veya yakılmaya başladı. Habere göre ithal edilen çöpler, ülkemizde de çöp işlevi görmeye devam etti. Yani herhangi bir geri dönüşüm işlemine tabi tutulmadı.

BBC'nin yaptığı araştırma, çöplerin akıbetini gösterdi:

BBC’nin hazırladığı habere göre bu durumun nedeni, bazı çöplerin İngiltere’den ayrılmadan önce iyi bir şekilde birbirlerinden ayrılmamasıydı. Bu şekilde ülkemize ithal edilen çöpler, ülkemizde bulunan daha küçük geri dönüşüm merkezlerinde geri dönüştürülemiyordu.

Bunun sonucunda geri dönüşüm merkezlerine gelen ancak dönüştürülemeyen ithal çöp, yine merkezler tarafından bir çöp olarak çevreye atılıyordu ya da yakılıyordu. Yani İngiltere’den en fazla çöp ithal eden ülkemiz, sonuç olarak bu çöplerle çevreyi kirletiyordu.

BBC tarafından hazırlanan haber, Greenpeace Türkiye tarafından da gündeme alındı. Sosyal medyada paylaşım yapan çevreci sivil toplum kuruluşu, yeterli denetimi yapılmayan bu atıkların ülkemizin topraklarını ve denizlerini kirlettiğini belirtti ve plastik atık ithalatının yasaklanması için bir imza kampanyası başlattı.

Greenpeace Türkiye’nin başlattığı imza kampanyasına şu ana kadar 77.637 kişi imzasını attı. Greenpeace, geçtiğimiz yılın nisan ayında Türkiye’nin henüz kendi çöpüyle baş edemediğine dikkat çekerek ülkemizin kontrolsüz bir şekilde çöp ithal ettiğine de dikkat çekmişti.