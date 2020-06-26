Kaliforniya, Araçlarda Sıfır Emisyon İçin Çalışıyor

Tüm dünyada özellikle büyük araçların daha 'yeşil' hâle getirilebilmesi için önemli adımlar atılıyor. İklim krizini derinden hissettiğimiz bu dönemde, bu adımlar yalnızca ortaya çıktıkları ülkeleri ya da bölgeleri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Kaliforniya da bu konuda büyük bir adım atarak önümüzdeki yıllarda büyük araçların tamamını 'yeşil' hâle getirmeyi planlıyor.

Yaşadığımız gezegenin geleceği için daha fazla sorumluluk almak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Karşı karşıya olduğumuz iklim krizi, dünyayı harekete geçirdi ve gelecekte karşılaşacağımız felaketlere karşı önlemler almaya başladık. Tüketim konusunda bireysel olarak atabileceğimiz adımlar dışında daha büyük ve kitlesel adımlar atılması gerekiyor. Bu doğrultuda ülkemizde başlatılan sıfır atık kampanyası gibi kampanyalar örnek gösterilebilir. Dünyadaysa özellikle araçların emisyonlarını sıfıra düşürmek ve daha 'yeşil' araçların kullanımına geçilmesini sağlamak adına pek çok çalışma yapılıyor.

ABD’nin farklı eyaletlerinde de bu anlamda yeni adımlar atıldı. Kaliforniya ise bu konuda öncü eyaletlerden biri konumunda. Yeni alınan bir karara göre Kaliforniya, önümüzdeki yıllarda büyük araçların tamamını sıfır emisyon kuralına uymak zorunda bırakacak. Tabii ki bu karar için belirlenen süre çok da kısa değil. Hedef 2045 ancak bu süreçte kamyonlar ve tırlar gibi büyük araçların sıfır emisyon kuralına uyar hâle getirilebilmesi için yeni çalışmalar yapılacak. Nihayetinde araçların sıfır emisyon üretir hâle getirilmesi ve bunun tüm araçlar için kullanılabilir ya da yeni araçlar olarak pazarlanabilir hâle getirilebilmesi için bazı yenilikler gerekiyor. Kaliforniya’nın bunu başarmak için en uygun eyalet olduğu düşünülüyor çünkü eyalet, elektrikli araç üretimine dair en yoğun çalışmaların yapıldığı bölge.

Karbon ayak izi sıfıra indirgenecek:

Atılacak bu adım, kara taşımacılığı sektöründe köklü bir değişim yaratacak ve uzun süre ve mesafe kat eden büyük taşımacılık araçlarının karbon ayak izi sıfıra indirgenecek. Bu süreçte binek araçlar için de benzer hedefleri bulunan eyalette önümüzdeki yıllarda daha temiz bir hava için büyük yol katedilmiş olacak. Aynı zamanda bu hedeflerin ve kuralların uygulanmasına dair atılan adımlar, elektrikli araçların da daha hızlı gelişmesi için itici güç görevi görecek.

Bu tür kitlesel adımlar ne kadar önemliyse bireysel olarak alacağımız önlemler de aslında o kadar önemli. Karbon ayak izimizi ölçüp nasıl azaltabileceğimize dair araştırmalar yaparak biz de gezegenimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilir, karşı karşıya kaldığımız büyük kriz için daha fazla geç olmadan önlem alabilir, çözümün bir parçası hâline gelebiliriz.