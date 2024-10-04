Eski Apple kılıflarını USB-C girişli hâle getiren yeni bir kılıf tanıtıldı.

Apple, yakın zamanda yeni AirPods ve AirPods Max modelleri ile birlikte tüm AirPods serisine USB-C uyumluluğu getirmişti. Yine de eski AirPods'lardan birine sahip olanlar sadece Lightning girişi kullanabiliyordu. Yeni bir "kılıf kılıfı" bu sorunu çözebiliyor.

Ken Pillionel adlı mühendis tarafından geliştirilen kılıf, oldukça basit ancak etkili bir çözüm sunuyor. Görünüşte bu kılıf, kılıfların zarar görmemesi için üstlerine geçirdiğimiz kaplara benziyor ancak USB-C'den Lightning'e dönüştürme özelliğine sahip. Böylece AirPods sahipleri, sadece bir kap alarak kulaklıklarını daha üst seviyeye "yükseltmiş" olacaklar.

Apple, sadece yeni kılıflar da satıyor

Öte yandan yeni bir AirPods almak istemeyen ancak USB-C bağlantılı kılıflar isteyenler için Apple, orijinal USB-C bağlantılı kılıfları da satışa çıkardı. Orijinal AirPods Pro, AirPods Pro 2 ve AirPods 1, 2 ve 3 için yeni kılıflar satın alınabiliyor.

AirPods Max için üretilen yeni kap, görünüş olarak çok da nazik bir görüntüye sahip değil. Yine de çok dikkatli bakmayınca kılıfın üzerinde başka bir kılıf olduğu dikkatleri çekmiyor. Bu ilgi çekici kap, mühendisin kendi internet sitesi üzerinden satılıyor ve "yoğun talep nedeniyle" teslimatların gecikebileceği ifade ediliyor.

Genel olarak Apple'ın kablosuz kulaklıkları büyük ilgi görüyor. Bu tür donanım değişiklikleri olduğunda da alternatif çözümler sıklıkla karşımıza çıkıyor.