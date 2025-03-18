Merkez Bankası, yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İninal, PayFix ve Aypara'nın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Son zamanlarda yasa dışı bahis konusu ülke gündemindeydi ve soruşturmalar yürütülüyordu. Şimdi ise bu konuda ismi geçen İninal, PayFix ve Aypara finansal işlemler sistemleri hakkında önemli bir açıklama geldi.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada İninal, PayFix ve Aypara’nın 6493 sayılı kanun kapsamındaki tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu ifade edildi. Yasa dışı bahisle anılan bu şirketler, faaliyet gösteremeyecekler. Ayrıca idari para cezası uygulandığını da ekleyelim. Bu karar, yakın zamanda PayFix’in sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişinin tutuklanmasının ardından geldi. Operasyonda 59 kişiye yönelik baskın düzenlenmiş, 6 milyar 900 milyon TL değerinde varlığa el konulmuştu.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür.



Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;