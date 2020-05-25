İnsan Vücudundaki Farklı Yağ Hücrelerinin Görevleri

Hepimizin bildiği üzere vücudumuzda fazladan yağ bulunması, kilo almamıza sebep olduğu kadar aynı zamanda diyabet gibi birçok hastalığı da tetiklemekte fakat vücudumuzda bulunan yağların hepsi aynı değil. Yağ hücreleri birden fazla çeşidiyle insan vücudunda yer alıyor. Bu yağ hücrelerinin de kimisi yararlıyken kimisi de zararı etkiler gösteriyor. Gelin bunlara daha yakından bakalım.

Bazı yağ hücreleri vücudumuzda birikerek çeşitli hastalıklara neden olabilirken bazılarıysa vücuttaki fazla kalorileri yakmak için bir yakıt görevi görebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili yapılan bir araştırmaya göre vücudumuzda fazladan 'kaliteli' yağ hücrelerine sahip olmamız, özellikle kış aylarında soğuk havalara maruz kaldığımızda daha fazla kalori yakmamıza yardımcı oluyor.

Araştırmacılar bu vücudumuzda bulunan yağ hücrelerini, 'kahverengi', 'beyaz' ve 'bej' olmak üzere üç farklı renkle sınıflandırıyor. Bu yağ hücrelerinde kullanılan renk kodları, daha çok zayıflamaya etkisi tam olarak kanıtlanmamış olan bazı özel yemekler yemenizi gerektiren 'yağ' diyetlerinde karşımıza çıkıyor fakat araştırmacılara göre asıl kilo vermeyi sağlayan şey, bu farklı yağ hücresi çeşitlerini anlamak ve zararlı hücreleri faydaları hücrelere dönüştürebilmek.

Kahverengi, beyaz ve bej yağ hücrelerini anlamak:

İnsan vücudunda iki çeşit temel yağ hücresi bulunmakta. Bunlardan ilki olan beyaz yağ hücreleri, bağ dokularda ve genelde karın boşluğu, deri altı ve iç organların çevresinde bulunuyor. Yemek yediğimizde aldığımız ekstra enerji, bu belirtilen bölgelerde glikoz olarak depolanıyor.

Kahverengi yağ hücrelerininse ilk başta sadece yeni doğan bebeklerde bulunduğu düşünülüyordu fakat yapılan daha güncel araştırmalara göre bu kahverengi yağ hücreleri aslında hayatımız boyunca vücudumuzda bulunuyor. Bu hücreler; vücutta, kürek kemiği, omurilik, boyun ve köprücük kemiği kısımlarında konumlanıyor fakat ihtiyaç olduğu zaman yemekle elde edilen enerjinin yakılması için ihtiyaç bulunan bölgelere de hareket edebiliyor.

Bilinen temel iki yağ hücresi çeşidinden sonra araştırmacılar üçüncü bir yağ hücresi çeşidini keşfettiler. Bu yeni keşfedilen 'bej yağ hücresi', beyaz yağ hücrelerinin kahverengi yağ hücrelerine dönüşmesi sırasında ortaya çıkan arada kalmış hücreler olarak açıklanıyor. Basitçe açıklamak gerekirse insan vücudu düşük ısılarla karşılaştığında beyaz yağ hücreleri, vücut ısısını yükseltmek için depolanan enerjiyi yakacak olan kahverengi yağ hücrelerine dönüştürülmeye başlanıyor. Bu süreçteyse karşımıza yeni bej yağ hücreleri çıkıyor.

Araştırmalara göre bu kahverengi ve bej yağ hücreleri, kilo verme sürecini hızlandırırken aynı zamanda da aşırı soğukla karşılaşıldığında vücudun donmasını engelliyor. Ayrıca yine bu yağ hücreleri obezite ve obezitenin sebep olduğu hastalıklarla savaşmada büyük bir rol oynuyor.