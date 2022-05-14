İnsanlar Neden Çoğu Zaman Art Arda Üç Kez Hapşırır?

Vücudumuz, istemediği bakterileri dışarı atmak için bizim kontrolümüz dışında uyguladığı hapşırma eylemini neden 3 kez yapar hiç düşündünüz mü?

Özellikle alerji mevsimi olarak sayabileceğimiz bahar aylarında sık sık hapşırma ihtiyacı duyuyoruz. Havada biriken tozlar, polenler, güneşin kendisi derken muhtemelen siz de bu dönemlerde sık sık hapşırdınız. Peki neden tek hapşırığın genelde yeterli olmadığını düşündünüz mü? Hapşırma eylemi çoğu insan için 3 kez tekrar eder.

Hapşırma nöbetleri bazen sinirimizi bozsa da aslında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir şey. Saatte 160 km hızla damlacık şeklinde 2000 ile 5000 arasında bakteriyi dışarı fırlatıyoruz. Peki vücudumuzun böylesine güçlü bir fırlatma mekanizmasının olmasının sebebi ne olabilir? Bugün sizlere neden hapşırdığımızı, hatta neden bunu 3 kez tekrarladığımızı açıklayacağız.

İnsanlar neden hapşırır?

Hapşırmak, en basit haliyle vücuttan istenmeyen maddelerin atılması şeklinde açıklanabilir. Toz, polen gibi küçük maddelerden dolayı hapşırma ihtiyacı duyabileceğimiz gibi hastalık ve vücudun istemediği bakterileri dışarı atmak için de bu eylemi gerçekleştirebiliriz. Hatta güneş ışığına maruz kalmak bile hapşırık nöbetlerine girmemize neden olabilir.

Tüm bu sebepler arasında neden hapşırdığımıza gelirsek de bu işlemi gerçekleştiren asıl organlarımızın burnumuz ve boğazımızdaki mukus zarları olduğu görülüyor. Hapşırma tepkisini kontrol eden mukus zarları, bazen tek bir hapşırık yerine 3 ve bazen daha fazla hapşırma eylemiyle istemedikleri maddelerden kurtulmaya çalışabilir.

Vücudumuz hapşırma işlemine başladığında göğüs kasları ciğerleri sıkıştırır ve sıkışan bu havayı yukarı doğru fırlatır. Boğazların da sıkıca kapanmasıyla hızlanan hava 160 km/s hıza kadar fışkırarak dışarı çıkar. Havanın sıçraması sırasında 2000 ila 5000 kadar bakteri, damlacıklar halinde atılmış olur.

Neden 3 kez hapşırıyoruz?

Bazen tek bir güçlü hapşırıkla sistemdeki istenmeyen parçalar atılsa da bu her zaman mümkün olmuyor. Bu sebeple ilk hapşırık tahriş edici parçaları kaldırır. 2. hapşırıkla burun bölgesine kadar gelen istenmeyen parçalar 3. hapşırıkla birlikte dışarı atılır. Elbette her insanın hapşırma şekli, nedeni ve şiddeti farklıdır. Bu sebeple bazı insanlar 1 kez hapşırırken bazıları 3 kez hapşırır. Genelde neden tekrar tekrar hapşırdığımızı düşünüyorsanız, bunun sebebinin vücudun istenmeyen parçalardan kurtulmak için daha fazla çaba göstermesi olarak söyleyebiliriz.

Hapşırığınızı tutmayın.

Hapşırığın ne kadar güçlü bir eylem olduğunu gördünüz. Bu kadar güçlü bir hava akımına engel olmaya çalıştığınızda bu akımın vücudunuza çarptığını düşünebilirsiniz. Bu sebeple, daha az ses çıksın diye havanın çıkış yollarını kapatmak son derece tehlikeli bir yöntem. Damar yollarınızın patlamasına, hatta beyin kanamasına bile neden olabilecek bu eylem, siz fark etmeseniz de sağlığınıza zarar veriyor.

Hapşıran birine neden "çok yaşa" denir?

Neden hapşıran birine "çok yaşa" dediğimize gelirsek binlerce yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Antik Yunan ve Roma döneminde insanlar hapşırmanın sağlık işareti olduğunu düşünürlerdi. Bu sebeple de hapşıran birine "uzun yaşa" derlerdi. Günümüzde hapşıran insanlara "çok yaşa" denmesinin tarihi de buraya dayanıyor.

Bugün sizlere neden çoğunlukla 3 kez hapşırdığımızı açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bizlere yorumlar kısmında yazmayı unutmayın.

Kaynak: 1, 2, 3