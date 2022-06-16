Instagram, diğer sosyal medya platformlarından özellikleri kendi bünyesine eklemeye devam ediyor. Son gelen habere göre uygulamaya ana ekranınızdaki videoları tam ekran izleme özelliği gelecek. Tanıdık geldi mi?

Instagram, bugüne kadar hep oradan buradan ‘arakladığı’ özellikler ile gündem oldu. Önce Snapchat’ten ‘Hikâye’ özelliğini aldılar, daha sonra TikTok’tan özenerek ‘Reels’ özelliğini ortaya çıkardılar.

Görünüşe göre şirket yine benzer bir şeyin peşinde. Mark Zuckerberg’in Instagram hesabından yayınladığı bir hikâyeye göre uygulamaya TikTok’a aşırı benzeyen bir özellik eklenecek. Gelin detaylara beraber bir göz atalım.

Instagram ana sayfanızdaki videolar artık tam ekran olacak

Instagram, platformdaki içeriği daha keşfedilebilir ve sürükleyici hale getirme amacıyla yeni bir tam ekran modunu ve güncellenmiş bir gezinme çubuğunu test ediyor. Meta sözcüsü Seine Kim'e göre sınırlı sayıda kişiye sunulan bu prototip, şirketin TikTok ile rekabet etme konusundaki son çabası.

Eğer siz de bu ‘sınırlı sayıda kişi’ iseniz Instagram’da gezinirken videoların tam ekran olduğuna denk gelebilirsiniz. Video açıklamasının yanı sıra videoyu beğenmenize veya yorum yapmanıza izin veren düğmeler alt kısımda görünecek ve Instagram logosu ve diğer üst düğmeler üst kısımda kayan görünecek.

İlk önce Reels, şimdi de bu. Görünüşe göre Mark Zuckerberg TikTok’un ekmeğini yemeğe devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.