Instagram CEO'su Adam Mosseri, ağustos ayından itibaren Instagram'da kullanılmaya başlanan Reels formatı hakkında açıklamalarda bulundu. Mosseri, TikTok'un Instagram'dan daha ileride olduğunu ve platformu geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformu Instagram’a, geçtiğimiz aylarda Reels adında yeni bir format gelmiş, kullanıcılar bu formatı kullanarak TikTok benzeri videolar üretmeye başlamıştı.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, vermiş olduğu bir röportajda Reels formatı hakkında açıklamalarda bulundu. Mosseri, Reels formatından elde ettikleri başarıdan memnun olmadıklarını, TikTok’un Instagram’ın önüne geçtiğini belirtti.

“Önümüzde uzun bir yol ve TikTok var”

Instagram ekibinin şu anda kullanıcıların beklentisini minimum düzeyde karşılamaya odaklandıklarını belirten Mosseri, artık platformu daha farklı kılmak için düşünmeye başlamaları gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamaya göre Instagram, TikTok’un sahip olduğu video formatlarının çoğuna sahip değil ve dev sosyal medya platformunun yeni efekt ve filtreler üzerinde yoğunlaşması gerekiyor.

Mosseri, yapmış olduğu açıklamada şu sözleri dile getirdi; "İnsanların içerikleri paylaşma ve tüketme oranlarına baktığımızda büyüdüğümüzü görüyoruz, ancak önümüzde çok daha uzun bir yol var. TikTok’un önümüzde olduğu konusunda dürüst olmamız gerekiyor."

Daha yaratıcı formatların Instagram'ın gelişmesine olanak sağlayacağını belirten Mosseri, yoğun ilgi görecek ve sosyal medyada bomba etkisi yaratacak yeni içerikler düşünmeleri gerektiğini açıkladı.

"Çoğu insan, IGTV ve normal video arasındaki farkı bilmiyor"

Mosseri, çoğu kullanıcının 2018 yılından beri uzun video formatları için kullanılan IGTV ve normal video gönderileri arasındaki farkı bilmediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı; "Aslında bu, birbiriyle karıştırılmaması gereken ince bir ayrıntı, bu yüzden de fikri nasıl basitleştirebileceğimize odaklanmaya başladık. Bu sadece IGTV için değil, Instagram genelinde uygulamamız gereken bir politika. Geçen yıl birçok yenilik ve farklılığa gittik, ancak bu yıl sadeliğe geri dönmemiz gerekiyor."