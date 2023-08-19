Geçtiğimiz haftalarda, Whatsapp için sesli mesaj benzeri bir video mesaj özelliği açıklanmıştı. Buna benzer bir özelliğin, Instagram için de geleceği ortaya çıktı.

Sosyal medya platformları şu sıralar kendi içlerinde epey bir rekabet içerisindeler. Özellikle Instagram’ın yeni uygulaması Threads ve yeni ismiyle X, eski adıyla Twitter arasındaki savaş son günlerin ana konusu.

Instagram son güncellemelerle pek çok yeni özelliğe kavuştu. Daha öncesinde yalnızca bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram şimdilerde anlık hikaye, görüntülü ve sesli arama, videolar, yazılı notlar gibi pek çok özelliğe sahip oldu. İşte bunlara bir de sesli mesaj benzeri bir video mesaj özelliği de ekleniyor.

Instagram’a, video not özelliği geliyor

Instagram’a geleceği söylenen özelliğin bir benzeri aslında geçtiğimiz haftalarda Whatsapp için de duyurulmuştu. Ancak platforma gelecek bu özelliğin Whatsapp’takinden farklı çalışacağını söyleyebiliriz. Bu özellik daha çok Instagram’ın “notlar” özelliğinin video versiyonu diyebileceğimiz türden.

Alessandro Paluzzi’nin X’ten yaptığı bir paylaşımda, yeni özelliği uygulamanın mesajlar bölümünün üst kısmında yer alan “Notlar” bölümünde yer aldığını görebiliyoruz.

Yeni özellik, Notlar’ın yer aldığı bölüme bir video eklemenizi sağlayacak gibi görünüyor. Tıpkı Hikayeler ve Notlar bölümünde olduğu gibi, eklenen video da 24 saat boyunca orada kalacak.

Instagram’da zaten hikayeler bölümünden video da paylaşabildiğimiz düşünüldüğünde, bu özelliğin tam olarak ne işe yarayacağı ise merak konusu. Ya da ne kadar kullanılacağı…