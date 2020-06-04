Instagram'da on milyonlarca takipçiye sahip olan ünlüler, paylaştıkları sponsorlu gönderilerle milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Instagram'dan en fazla kazananlar listesinde sporcuların çoğunlukta olması ise dikkat çekiyor.

“Messi mi Ronaldo mu?”tartışmasının sonucu ne olur bilmiyoruz. Ama hangi futbolcu Instagram’dan daha fazla gelir elde ediyor diye bakarsak sonuç çok net görünüyor: Cristiano Ronaldo, Messi ve Neymar gibi yıldızları geride bırakarak Instagram’dan en fazla para kazanan sporcu oldu.

Yapılan yeni bir araştırma, Instagram'dan en fazla gelir elde eden isimleri ortaya çıkardı ve listenin çoğunu sporcuların oluşturması dikkat çekti. Cristiano Ronaldo’nun son 12 ayda Instagram’dan 41.7 milyon sterlin (yaklaşık 350 milyon TL) para kazandığını gösteriyor. Ronaldo’nun en büyük rakibi olan Messi ise 25.2 milyon sterlik kazançla listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo’nun Instagram’dan elde ettiği bu gelir, yıldız futbolcunun Juventus’tan aldığı yıllık ücretten çok daha fazla. Ronaldo, formasını giymeye devam ettiği Juventus’tan yıllık 27.3 milyon sterlin aldığını söylersek aradaki büyük farkı siz daha iyi hesaplayabilirsiniz.

Buzz Bingo’nun Instagram’dan paylaştığı en fazla gelir elde eden ünlüler araştırmasının ilk 10’unun içinde 6 sporcu bulunuyor. Ronaldo ve Messi’yle beraber Neymar, Ibrahimovic ve eski bir futbolcu olan Beckham da listede yer alıyor. Futbolcuların dışında Hindistanlı kriket oyuncusu Virat Kohli’de Instagram’dan en fazla gelir elde eden sporcular arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Instagram’dan en fazla gelir elde eden sporcu olsa da en fazla sponsorlu gönderi paylaşan sporcu değil. Ronaldo, son 12 ayda sadece 43 sponsorlu gönderi paylaştı. Yıldız futbolcu bu sayıyla en fazla sponsorlu gönderi paylaşan sporcular listesinin üçüncü sırasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, sadece sporcular arasında değil, tüm ünlüler arasında Instagram'da en fazla kazanan isim konumunda. Bununla birlikte, Instagram'da en fazla kazanan isimler arasında sporcuların ağırlıkta olması dikkat çekici.

Instagram’ın en çok kazanan 10 ünlüsü: