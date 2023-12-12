Sosyal medya uygulaması Instagram, dolandırıcılara karşı sessiz sedasız devreye aldığı yeni önlemle birlikte gündem oldu. Platformda peş peşe çok fazla istek gönderen kullanıcıların takip isteklerinde "Gözden Geçir" ve "Sil" seçenekleri yer alıyor.

Sosyal medyada her geçen gün başka bir dolandırıcılık çeşidi türerken, platformlar da kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için çeşitli hamleler yapıyor. Bu hamlelerden biri de Instagram'dan geldi. Kurunun yanında yanan yaş ise platformu çapkınlık için kullananlar oldu.

Çok fazla DM ve takip isteği gönderen hesaplara "Gözden Geçir" butonu

Instagram'da dolandırıcıların çok sık kullandıkları yöntemlerden biri, denk geldikleri herkese takip isteği gönderip kabul edenlerin hesaplarından bilgi çekmeye çalışmaktır. Ayrıca başka saldırılar da pek çok takipçiye istek göndermeyi içeriyor. Instagram da bu tür saldırılara karşı kullanıcılarını korumak istiyor. Bu amaçla yapılan güncellemede, çok sayıda istek gönderen ya da DM atan kullanıcıların isteklerinin yanında "Onayla" ve "Sil" seçeneklerinin yerini "Gözden Geçir" ve "Sil" seçenekleri almış durumda.

Eski adıyla Twitter yeni adıyla X üzerinden paylaşım yapan pek çok kullanıcı, takip isteklerinde sık sık "Gözden geçir" ifadesine denk geldikleri takip listelerini paylaştı. Özelliği keşfeden kullanıcılar, tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Genel olarak baktığımızda ise "Erkolar kapatıldı", "Gülmekten uykum kaçtı" gibi paylaşımlar göze çarptı.

Özelliği doğrulamak için yaptığımız testlerde de bizim gönderdiğimiz isteklerde "Onayla" ve "Sil" seçenekleri bulunduğunu gördük. Yani gerçekten de her kullanıcının "Gözden geçirilmesi" gerekmiyor. Instagram dolandırıcıları engellemek isterken çapkınlara zorluk çıkarmış gibi gözüküyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar da çok aktif olarak Instagram kullanmayan kişilerde de bu uyarıların çıktığını belirterek, durumun ortak arkadaş vs olmamasından kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti.