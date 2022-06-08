Instagram'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Hassas İçerik Denetimi özelliği, yakında Keşfet dışındaki sayfalarda da çalışacak. Yenilenen özelliğin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılarda kullanıma girmesi bekleniyor.

Instagram, yaklaşık bir yıl önce tüm kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir özelliğini kullanıma sundu. ‘Hassas İçerik Denetimi’ isimli bu özellikle birlikte platformun Keşfet sayfasında hassas içerikleri görme ya da görmeme tercihini kullanıcıya bırakıldı. Bugüne kadar sadece Keşfet sayfasında çalışan özellikten yeni bir haber daha geldi.

Instagram, yeni yaptığı duyurusunda Hassas İçerik Denetimi özelliğinin artık sadece Keşfet sayfasında değil, uygulama genelinde çalışacağını açıkladı. Böylelikle kullanıcılar, Keşfet sayfasının yanı sıra arama, Reels, hashtag, ‘Takip edebileceğin hesaplar’ ve akışta gözüken önerilen paylaşımlar gibi yerlerde de hassas içeriklerle karşılaşmamayı tercih edebilecek.

Özellik birkaç hafta içinde tüm kullanıcılar için yayınlanmış olacak:

Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre Hassas İçerik Denetimi’nin uygulama geneline, önümüzdeki haftalar boyunca kullanıcılar için yavaş yavaş yayınlanacak. Kullanıcılar, hassas içerikleri sınırlama konusunda üç seçeneğe sahip olacak. “İzin Ver’ ile hassas içerikler görülebilecek, ‘Sınırla’ ile bu içeriklerin bir kısmı görülebilecek, ‘Daha Fazla Sınırla’ seçeneği ile de içeriklerin tamamı gizlenebilecek.

Özellikte yer alan ‘İzin Ver’ seçeneğini aktif etmek isteyen kullanıcıların ise 18 yaşından büyük kullanıcılar olmaları gerekecek. 18 yaşından küçük kullanıcılarda bu özellik bulunmayacak ve hassas içerikler Instagram tarafından otomatik olarak filtrelenecek. Instagram, bahsi geçen hassas içerikleri şu şekilde tanımlıyor:

“Hassas içerikleri temelde kurallarımızı ihlâl etmeyen ama bazı insanlar için sinir bozucu, üzücü olan içerikler olarak düşünebilirsiniz. Müstehcen veya şiddet içeren gönderiler bunun örneğidir.”