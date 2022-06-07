Geçtiğimiz günlerde Amber Heard'a karşı tüm dünyanın takip ettiği davayı kazanan Johnny Depp, TikTok hesabı açtı. Hesabın takipçi sayısı, keşfedilmesiyle birlikte 4 milyona yaklaştı.

Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile olan davasını geçtiğimiz hafta kazandı. Depp tarafından açılan hakaret davası tüm dünyada yankı bulurken Depp’in davayı kazanması da sosyal medyada büyük bir gündem yaratmıştı. Depp, bugünse farklı bir hareketiyle gündeme geldi.

TikTok kullanıcıları, pazartesi günü gizli ve kimsenin duymadığı bir gelişmeyle karşılaştı. Johnny Depp’in TikTok profili açtığı ve bu profili için mavi rozet aldığı görüldü. Profilin keşfedilmesiyle birlikte hiçbir paylaşımın yapılmadığı profil, kısa süre içinde milyonlarca takipçiye ulaştı.

3,7 milyon takipçiye ulaştı:

Johnny Depp, profilinde hiçbir paylaşım yapmazken profil sayfasında da tek bir bilgiye yer verdi. Depp’in TikTok profilinin biyografisini ‘Occasional Thespian (Nadiren Oyuncu)’ şeklinde doldurduğu görüldü. Depp, profilinde şimdiden 3,6 milyon takipçiye ulaşmayı başardı.

Johnny Depp, Amber Heard karşısındaki davanın lehine sonuçlanmasıyla 15 milyon dolarlık tazminat almaya hak kazandı. Depp’in eski eşi Heard ise bu kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak karara inanamadığını belirtti. Bununla birlikte Heard’ın tüm platformlardaki paylaşımlarının altında yorumları kapattığı görüldü.