Instagram, hikâye arşivi aracılığıyla geçtiğimiz yılın özetini oluşturacak yeni bir özelliği duyurdu. Playback adlı özellik sayesinde 2021 yılında paylaşılmış, öne çıkan 10 hikâye bir araya getirilerek yeni bir içerik oluşturulacak.

Geçtiğimiz hafta Spotify, kullanıcılarının bir yıl boyunca en çok dinledikleri albüm, şarkı, sanatçı vb. gibi listelerle kullanıcılarının 2021 yılı dinleme özeti özelliğini duyurmuştu. Ardından Reddit de 2021 yılı boyunca en çok anlatılan ve beğenilenleri derleyerek yılın öne çıkanlarıyla yıl özetini yayınladı.

Spotify ve Reddit’ten sonra bugün Instagram da 2021'deki favori hikâyelerinizi gösterecek yeni özelliğini duyurdu. Özellik sayesinde yıl boyunca en çok etkileşim alan hikâyeler bir araya getirilerek yeniden paylaşılabilecek.

Yıllık inceleme trendine Instagram da katıldı

Spotify ve Reddit’in ardından Instagram da yıllık inceleme trendine katıldı. Popüler sosyal medya platformu Instagram, 2021 yılının kısa bir özetini oluşturacak yeni özelliğini duyurdu. Özellik ile Instagram, kişilerin hikâye arşivinden 10 farklı hikâyeyi seçerek tek bir içerik oluşturacak. Kullanıcılar 2021’nin özetini, paylaşmadan önce içerikte yer alan hikâyeleri kontrol ederek, istediği gibi ekleme çıkarmalar yapabilecek. Yalnızca önümüzdeki birkaç hafta kullanılabilecek Playback özelliği sayesinde oluşturulan yeni içerik, yeniden sadece hikâyede paylaşılabilecek.

Yılın son ayına girdiğimiz bugünlerde, geçtiğimiz yılın özetine Instagram hikâyeleriniz aracılıyla görmek isterseniz uygulamaya giriş yaparak Playback özelliği ile erişebilirsiniz. Yıl boyunca en çok etkileşime geçilen hikâyelerden oluşacak kısa bir yıl özetini oluşturan yeni Instagram özelliği, uygulamanın ana sayfa ekranındaki hikâyelerin altında karşınıza çıkacak. Siz de "Anıları gör" butonuna tıklayarak 2021 yılınızın özetine erişebilirsiniz.