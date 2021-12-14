Instagram, Reels videoları için yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik, Reels paylaşımlarına gelen yanıtların yeni bir Reels paylaşımı ile yanıtlanabilmesini sağlıyor. Özelliğin kullanılabilirliği, ilerleyen dönemlerde genişleyebilir gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, TikTok'tan kopyaladığı özelliklere bir yenisini daha ekledi. Hemen her kullanıcının hoşuna gidecek bu özellik, bir yorumun Reels'le yanıtlanmasını sağlıyor. Reels ile yanıtlanan yorum, çekilen videoda bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.

Instagram'ın yeni özelliği, şu an için yalnızca Reels videolarına gelen yorumları kapsıyor gibi görünüyor. Ancak bu durumun ilerleyen zamanlarda değişeceği, gelen tüm yorumların Reels'ler aracılığıyla yanıtlabileneceği düşünülüyor. Ancak Instagram, şu an için bu konuyla ilgili net bir şey söylemedi.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Instagram'ın yeni özelliği, çok kolay bir şekilde kullanılacak. Reels paylaşımlarına gelen yorumlardan birini yanıtlamak isteyen kullanıcı, bir yorumu seçtikten sonra "Reels ile yanıtla" seçeneğini görecek. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, yeni bir Reels oluşturup kullanıcıyı yanıtlamış olacak. Yapılan yorum ve yorumu yapan kişiye ait bilgiler, yanıt Reels'inde yer alacak.

Instagram, hazırladığı yeni özelliğinin nasıl dağıtılacağına dair bir şey söylemedi. Şirket sadece, özelliğin kullanıma hazır olduğunu belirtti. Bu bağlamda, özelliğin her an Türkiye'de de kullanılabilir olacağını rahatlıkla dile getirebiliriz. Ayrıca bu özellik, iOS ve Android ayırt etmeden tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.