Instagram’da gönderleriniz eskisi kadar beğeni almıyor, hikayeleriniz daha önceye göre daha az mı görüntüleniyor? Benzer bir şekilde hikayelere müzik eklemek isterken "Hiç sonuç bulunamadı" hatası mı geliyor? Geçmiş olsun, çünkü Instagram'dan "shadow ban" yemişsiniz. Yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Siz Instagram kullanmaya devam etseniz bile hesabınız "Shadow Ban" adı verilen bir durumdan etkilenmiş olabilir. Bu hata sebebi ile gönderilerinizin beğeni sayısı düşebilir, hikaye görüntülemeleri azalabilir, hatta Instagram Müzik'te "Hiç sonuç bulunamadı" hatasını görebilirsiniz.

Peki Shadow Ban olarak bilinen bu hatayı Instagram hesabınızdan nasıl kaldırabilirsiniz? Neden bazı kullanıcılar bu sorunları yaşıyor? Yapılması gereken her şeyi adım adım anlattık.

Instagram Shadow Ban nedir?

Shadow ban, üyelik sistemi ile çalışan herhangi bir platformda, hesabınızın bazı özelliklere erişiminin kısıtlanmasıdır. Bu bazen etkinliklerinizin spam olarak algılanması, bazen de platform içindeki birinin profilinizi şikayet etmesi sonucunda bile yaşanabilir. Instagram’da ise "shadow ban" yaşamanızın sebebi, daha çok kullandığınız özellikleri süreklilik haline getirmenizden veya spam hareketlerde bulunmanızdan dolayı yaşanabilir.

Aslında yıllardır internet kullanıcılarının hayatlarında olan portal veya platformlar, kullanıcılarına “gizli hesap kısıtlama” etkinliği uyguluyorlar. Yıllar öncesinde Reddit, hatta forum siteleri ve hatta Google gibi arama motorlarında bile bu durum kullanıcıları etkileyebiliyor.

Instagram hikaye ve gönderi etkileşimlerini düşüren "shadow ban" nasıl kaldırılır?

Adım #1: Instagram hesap tipi kontrolünüzü yapın,

Instagram hesap tipi kontrolünüzü yapın, Adım #2: Gönderi hashtag kontrolünü yapın,

Gönderi hashtag kontrolünü yapın, Adım #3: Profil bölümündeki hashtag kontrolü yapın,

Profil bölümündeki hashtag kontrolü yapın, Adım #4: Takipçi kontrolü yapın,

Takipçi kontrolü yapın, Adım #5: Yorum ve beğeni kontrolü yapın,

Yorum ve beğeni kontrolü yapın, Adım #6: Takip

Adım #1: Instagram hesap tipi kontrolü kontrolünüzü yapın:

Öncelikle yaşadığınız sorun bir işletme profilindeyse, şahsi profile geçirmenizde büyük fayda var. Bunu yapıyor olmamızdaki temel neden, profilinizin işletme olarak insanlara “alakasız” içerikler sunuyor gibi görünmesi. Örneğin bir işletme türünde bir giyim sayfasınız var ve siz burada hayatınıza dair içerikler paylaşıyorsanız Instagram, hesabınızı amacı dışında kullandığınızı anlıyor.

Bu aşamadan sonra Instagram, "Bu hesap kendi türünde içerik paylaşmıyor, spam içerikler paylaşıyor olabilir" diyerek, bazı özelliklere erişiminizi kısıtlayabiliyor. İşte bu kısıtlamara genel olarak "shadow ban" adını veriyoruz. Bu nedenle hesap türünüzü paylaştığınız içeriklere uygun hale getirin ya da işletme hesabı yerine kişisel hesap kullanın.

Adım #2: Gönderi hashtag kontrolünü yapın;

Instagram’ın #Instagood, #Instalike, #Instagram vb. hashtaglerinizi gönderi ve hikayelerinizde sürekli kullanıyorsanız, bırakmanızı tavsiye ederiz. Özellikle paylaşımınız ile ilgilisiz etiketler kullanmanız, gönderilerinizin erişimini düşürüyor.

Bu durumda, bugüne kadar yaptığınız paylaşımların açıklamalarına girip, kullandığınız “alakasız” etiketleri temizlemenizi öneriyoruz. Böylece Instagram botları, profilinizi gezdiğinde yenilenmiş ve düzenlenmiş içeriklerinizi fark edebilir, uygulanan shadow ban kolaylıkla kaldırılır.

Adım #3: Profil bölümünde etiketleri kontrol edin

Profil bölümü birçok açıdan kullanıcıların hashtag bombardımına tuttuğu bir alan. Biyografi alanına olabildiğince etiket yazmamaya ya da az yazmaya çalışın.

Bu bölümde etiketleriniz varsa, düzenlemenizde büyük fayda var. Size özel hashtagleri buraya yazarak kendiniz hakkında elbette bilgi verebilirsiniz, ancak yüksek hacimli spam olarak görülebilecek hashtagleri kaldırmanız gerek.

Adım #4: Takipçi kontrolü yapın

Bugüne kadar Instagram da bot takipçi satın aldıysanız ya da birileri size bot takipçi attıysa, yine "shadow ban" alanı içinde kendinize bir yer açmışsınız demektir. Instagram algoritmaları, sahte profilleri ve onların takip ettikleri profillerden hiç hoşlanmaz.

Burada emin olduğunuz sahte hesapları profilinizden uzaklaştırıp, sizi takip etmesini engellemeniz gerekiyor. Umarız bu sayı onbinlerce değildir. Takipçilerinizi temizlemek yerine, yeni profil açmayı da deneyebilirsiniz elbette :)

Adım #5: Yorum ve beğeni kontrolü yapın

Instagram profilinizde sahte yorum ve beğeni botları kullanıyorsanız, bile isteye "shadow banı" üzerinize çekmişsiniz demektir. Sizi tebrik ediyor, plaketinizi takdim ediyoruz. Bot yorumları profilinizdeki gönderilerden mutlaka silin, hatta bu hesaplar sizi takip ediyorlarsa etmelerini de engelleyin.

Instagram algoritmaları, sürekli aynı yorumları yapan bot hesapları anında tespit ediyor. Yine bu durum organik takipçileriniz için itici karşılanabilir, bu noktada canınız sıkılmasın. Bu hizmetleri sayfanızı aktif göstermesi için alıyorsanız sakın almayın.

Adım #6: Takip Yapma

“Çok cool olmalıyım, kimseyi takip etmemeliyim!” demeyin. Instagram’da karşılıklı etkileşim gerçekten çok önemli. Mavi tikli bir hesaba sahip değilseniz mutlaka hesabınızın sahte olabileceğini sürekli göz önünde bulunduruyorsunuz.

Takipçisi olan, gönderisi olmayan, kimseyi takip etmeyen ya da az insan takip eden bir hesap her zaman risk teşkil eder. Bundan dolayı insanları ya da doğrulanmış hesapları takip edebilirsiniz.

Son olarak şöyle belirtmemiz gerekiyor; storylerinizde paylaştığınız içerikler, müzikler ve benzeri herşey, kullanıcılarınızın canını sıkmamalı. İnsanların sizi spam olarak işaretlemesinden dolayı belki profiliniz kapatılmaz, ancak Instagram botları sizin rahatsız edici bir insan olduğunuz kanısına varabilir. Belirli bir dönem içerisinde bazı fonksiyonlardaki erişimlerinizi kısıtlayabilir.