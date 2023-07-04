Instagram, Twitter rakibi sosyal medya platformu Threads için artık gün saymaya başladı. Instagram'ın mobil uygulamasında ve Threads'in uygulama mağazasında kritik bilgiler ortaya çıktı.

Uzun yıllardır neredeyse tamamen rakipsiz bir şekilde kendi alanında krallığını sürdüren Twitter, artık bir rakibe kavuşuyor. Instagram, Twitter rakibi metin tabanlı sosyal medya platformu “Threads”i uygulama mağazalarına yükledi.

Instagram'ın mobil uygulamasına da yeni platforma özel ufak bir 'easter egg' eklendi. Uygulamanın yayın tarihi de bu easter egg ile belli oldu. Öte yandan uygulamanın mağazadaki sayfasını ziyaret edenler, Meta için pek de şaşırtmayan bir detayla karşılaştı.

Instagram'da Threads'e özel easter egg'ler oluşturuldu:

Instagram'ın Keşfet sekmesindeki arama bölümünde 'threads' aramasını yaptığınızda arama çubuğunun yanında bir bilet ikonu beliriyor. Bu ikona tıkladığınızda, Instagram kullanıcı adınıza özel oluşturulan Threads kartınız karşınıza çıkıyor:

Kart üzerinde bir tarih de yer alıyor. Instagram, Threads için 6 Temmuz TSİ 17.00'a işaret ediyor. Bu tarihin uygulamanın kullanıma açılacağı tarih mi yoksa tanıtımının yapılacağı tarih mi olduğu henüz bilinmiyor.

Öte yandan App Store sayfasına gittiğimizde uygulamanın 6 Temmuz'da kullanılabilir olacağı bilgisi yer alıyor:

Threads, hangi kullanıcı verilerini toplayacak?

Threads’in App Store’daki sayfasında yer alan toplanabilecek veriler bölümünde konumdan “hassas bilgilere” pek çok veri türü listelendi. Bu durum, Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından bile paylaşıldı, Elon Musk'tan gelen cevapla olay Twitter'da daha da fazla kullanıcıya ulaştı.

"Tüm 'Thread'leriniz bizim"

"Evet"

App Store’un sunduğu bilgilere göre Threads’in toplayacağı veriler şunlar olacak:

Sağlık & fitness

Finansal bilgi

Kişi bilgileri Adres E-posta adresi İsim Telefon numarası Diğer iletişim bilgileri

Kullanıcı içeriği Fotoğraflar/videolar Oynanış içeriği Diğer kullanıcı içerikleri

Göz atma geçmişi

Kullanım verileri Ürün etkileşimi Reklam verileri Diğer kullanım verileri

Tanılar Hata verileri Performans verileri Diğer tanı verileri

Satın alımlar

Konum

Rehberdeki kişiler

Arama geçmişi

Kimlik tanıtıcılar

Hassas bilgiler

Threads’in rakibi olacağı Twitter ne kadar veri topluyor?

Twitter’ın App Store sayfasına baktığımızda, Threads’e göre çok daha az veri toplandığını açıkça görebiliyoruz.