Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri, bugün yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarının yeni anasayfa düzenini gösteren bir video paylaştı. Videoya göre Keşfet ve Beğeni butonları üst kısma taşınmış durumda.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, son derece geniş kapsamlı bir arayüz değişikliğine gidiyor. Uygulamanın ana ekranına gelen yeni güncellemeyle birlikte pek çok butonun yeri değişti. Bununla birlikte yeni butonları da anasayfaya ekleyen yeni güncelleme, Reels ve alışveriş özelliğini daha fazla ön plana çıkaracak.

Şu an için Instagram’ın Android Beta uygulamasına gelen güncellemede Keşfet ve Beğeni butonları alt kısımlarındaki yerlerinden üste DM butonunun yanına taşınmış oldu. Bu iki butonun yerini ise Reels ve Alışveriş butonları aldı.

Instagram’ın başkanından paylaşım

Butonların yerinde yapılan değişiklikleri Instagram hesabındaki bir videoyla duyuran Instagram’ın başındaki isim Adam Mosseri, yeni güncellemeden sonra Instagram’ın nasıl görüneceğini de bizlere göstermiş oldu. Yapılan paylaşımda ”Nasıl başladı ve nasıl gidiyor?” şeklinde bir açıklama da yapan Mosseri, güncellemenin ne zaman kararlı sürümlere geleceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Instagram kullanıcıları yeni güncellemeye karşı tepkili

İlk olarak geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkmaya başlayan bu güncellemeyi gören binlerce Instagram kullanıcısı, değişiklikler nedeniyle Facebook’a tepki göstermişti. Eski görünümünden memnun olan kullanıcılar, Instagram’ın ana sayfasında daha fazla buton olmasını istemiyorlar.

Bununla birlikte son dönemde Instagram’ın sık sık yeni özellikler eklediğini görmeye başladık. TikTok’a rakip olmak için gelen Reels ve insanların daha kolay alışveriş yapıp ürünlerini satabilmesi için gelen Alışveriş özelliği dikkat çekmişti. Şirket, bu yeni özelliklerin daha fazla kullanılması içinse yeni bir arayüz üzerinde çalışmaya devam ediyor. Peki sizler bu yeni Instagram anasayfa düzenini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.