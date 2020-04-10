Instagram’ın Web Sürümüne Direkt Mesaj Özelliği Geldi

Facebook çatısı altında bulunan Instagram, kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği bir özelliği nihayet web sürümüne ekledi. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi tarayıcı üzerinden birbirlerine direkt mesaj gönderebilecekler.

Sosyal medya devi Instagram, insanların uzun süredir istediği ‘tarayıcıda direkt mesajlar’ özelliğini ocak ayından bu yana küçük bir kullanıcı grubuyla test ediyordu. Bu özelliği kullanıcılarına yıllardır bir türlü sunmayan şirket, nihayet bugün itibarıyla dünya genelinde tüm kullanıcılar için web sürümünden direkt mesaj özelliğini aktifleştirdi.

WhatsApp veya diğer mesajlaşma uygulamalarının aksine daha çok kişisel kullanıma yönelik olan Instagram DM özelliği, web sürümüyle birlikte içerik üreticilerinin işini kolaylaştırabilir. Özellikle yüksek takipçili hesapların her gün yüzlerce mesajı yanıtlamak durumunda olduğu da göz önünde bulundurulursa bu hamlenin gerçekten gerekli olduğunu söylenebilir.

Tarayıcı üzerinden direkt mesaj özelliği, tıpkı mobil uygulamadaki gibi çalışacak:

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre web sürümüne getirilen direkt mesaj özelliği, TSİ 17.00’da tüm dünyadaki kullanıcılar için aktif hâle getirildi. Yeni özellikle birlikte Instagram’a tarayıcı üzerinden giriş yapan kullanıcılar, tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi bireysel ve grup sohbetlerine katılabilecek ve web üzerinden fotoğraf veya video gönderebilecek.

DM özelliğini web sürümüne taşımak, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’ün gelecek planları arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl The New York Times’a verdiği bir röportajda özel mesajlaşma, gruplar ve Hikayeler’in çevrimiçi iletişimin en hızlı büyüyen üç alanı olduğunu belirten Zuckerberg, bu doğrultuda sahibi olduğu platformlardaki bu üç alanda daha çok gizlilik odaklı iletişim üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

CEO Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının kullandıkları platformdan bağımsız olarak birbirlerine mesaj göndermelerine izin verecek bir sistem planladığını da açıklamıştı. Bu noktada Instagram web sürümüne getirilen direkt mesajlar özelliği, sistemin çalışmasında kullanıcılara daha fazla esneklik sağlamak için önemli bir yenilik olabilir.