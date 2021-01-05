Instagram, Web İçin Yeni Bir Hikayeler Tasarımı Test Ediyor

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Instagram, web sürümü için yeni bir Hikayeler tasarımı test etmeye başladı. Platform, yeni tasarım ile birlikte web ekranının tamamını kullanmak istiyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, mobil uygulama odaklı bir platform olsa da son dönemde web sürümüne de önem vermeye başlamış durumda. Mobil uygulamadaki pek çok popüler özelliği web sürüme de getiren Instagram, şimdi de webde yeni bir Hikayeler tasarımı test etmeye başlamış durumda.

Instagram web sürümünün mevcut Hikayeler tasarımında bir hikayeye tıkladığınızda koyu gri bir arka plan eşliğinde ilgili hikayeyi görüntülüyorsunuz. Instagram web sürümünün yeni Hikayeler tasarımında ise ilgili hikaye yine ortada ana içerik olarak kalmaya devam ederken bu hikayenin sağında ve solunda önceki ve sonraki hikayeleri de görüntüleyebiliyorsunuz.

Instagram, web sürümde de ekranın tamamını kullanmak istiyor

Instagram web sürümünde ekranlar, mobil sürümün aksine yatay pozisyonda olduğundan bir hikayeyi görüntülemek istediğinizde ekranın kenarlarında epey boşluk kalıyordu. Instagram’ın yeni Hikayeler tasarımı ile birlikte yanlardaki bu boşlukları da değerlendirmeye çalışması olumlu bir gelişme kabul edilebilir.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Instagram’ın web sürümü için geliştirdiği yeni Hikayeler tasarımı henüz test aşamasında ve yeni tasarım, şu an için son derece sınırlı bir kullanıcı kitlesinin erişimine açılmış durumda. Instagram, yeni tasarımdan olumlu geri dönüş alması halinde tüm kullanıcıların erişimine açacaktır.