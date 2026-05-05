Instagram, Sürekli Yapay Zekâ İçerikleri Paylaşan Hesaplara Etiket Ekleyecek

Instagram, kullanıcıların yapay zekâ içeriklerini daha kolay anlaması için bir adım attı. Düzenli yapay zekâ içerikleri paylaşan hesaplara etiket eklenecek.

Yapay zekâ teknolojileri artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaya başlamış durumda. Sosyal medya da bunlardan biri. Platform fark etmeksizin her yerde yapay zekâ ile oluşturulan görsel ve videoları sıkça görüyoruz. Şirketler de kullanıcıların hangi içeriklerin yapay zekâ, hangilerinin gerçek olduğunu anlamak için hamleler yapıyor.

Instagram da bunlardan biriydi. Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından olan platform, şimdi de yepyeni bir özellik getirdiğini ekledi. Artık içerik üreticilerinin hesaplarına da yapay zekâ etiketi eklenmeye başlayacak.

Instagram, yaptığı açıklamada düzenli olarak yapay zekâ araçlarını kullanan ve bu tarz paylaşımlar yapan içerik üreticilerinin hesaplarına yepyeni bir etiket ekleneceğini duyurdu. Artık bu heasplarda profil fotoğrafının alt kısmında “Yapay Zekâ İçeriği Üreticisi” yazan bir etiket göreceksiniz.

Bu etiket, profilde hesabın düzenli olarak yapay zeka oluşturma araçları kullandığını belirten ek bilgiler içerecek. Böylece uygulamadaki yapay zekâ arafından oluşturulan içeriklerle ilgili kafa karışıklığını ve yanlış bilgileri azaltmaya yardımcı olunacak, kullanıcı hesabın ne tarz içerikler paylaştığını bilecek.

Yeni özelliğin kullanıcılar için çok faydalı olacağını söyleyebiliriz. Yapay zekâ içerikleri nedeniyle neyin gerçek neyin sahte olduğunu anlamak iyice zorlaşmıştı. Instagram’ın yeni etiketi bu konudaki problemleri azaltabilir.

