Microsoft CEO'su Satya Nadella, Windows 11 ve Xbox'ın son dönemde hızla kullanıcı kaybetmesini sona erdirmeyi ve kaybettikleri kullanıcıları geri kazanmayı amaçlıyor.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, teknoloji sektöründe pek alışık olunmayan bir açıklamayla sahneye çıktı.

“Kaybettiğimiz kullanıcıları geri kazanmak için temel değişiklikler yapıyoruz.” diyen Nadella, son yıllarda eleştirilerin hedefi hâline gelen Windows 11 ve Xbox için âdeta yeni bir dönemin kapılarını araladı.

“Önce temelleri düzelteceğiz”

Microsoft’un son finans toplantısında konuşan Nadella, süslü vaatler yerine doğrudan sorunun kalbine indi. Şirketin kısa vadede odak noktası kaliteyi artırmak ve mevcut kullanıcıları yeniden memnun etmek olacak.

Windows tarafında yapılan iyileştirmeler arasında özellikle düşük donanımlı cihazlarda performans artışı ve Windows Update sürecinin sadeleştirilmesi dikkat çekiyor. Kısacası Microsoft, “önce temel sorunları çözelim” yaklaşımını benimsemiş durumda.

Xbox tarafında “geri dönüş” planı

Oyun tarafında ise işler daha da ilginç. Xbox ekibi, kendi deyimleriyle “Xbox’ın geri dönüşü” için düğmeye basmış durumda.

Son dönemde yapılan Xbox Game Pass değişiklikleri de bu stratejinin bir parçası. Amaç oyuncuların ne istediğini dinlemek ve ona göre hareket etmek olacak. Konsol deneyimi yeniden ön plana çıkarılırken, özel oyun politikaları da yeniden değerlendiriliyor.

Peki gerçekten başarabilecekler mi?

Microsoft’un bu kadar açık bir şekilde eksiklerini kabul etmesi teknoloji dünyasında pek sık rastlanan bir durum değil. Bu da yapılan açıklamaları daha dikkat çekici hâle getiriyor.

Şimdi gözler atılacak adımlarda. Eğer şirket verdiği sözleri tutabilirse, hem Windows hem de Xbox eski başarılı günlerini tekrar yaşayabilir.