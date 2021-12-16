İlk kez metaverse hakkında bir paylaşım yapan Intel, günümüzde sahip olduğumuz işlem gücünün metaverse için gerekli olan güce yakın bile olmadığını açıkladı. Paylaşılan yazıda metaverse için günümüdeki işlem gücünün 1.000 katından daha fazla güç gerektiği ifade edildi.

Facebook’un gelecek vizyonunu taşımak amacıyla ismini bile ‘Meta’ olarak değiştirdiği metaverse, artık sanal ve gerçek bizi bir araya getirerek insan hayatında büyük bir değişim yapacak. Elbette bu denli bir değişimin tüm insanlığa yayılması kısa sürede ve kolayca yaşanmayacak olsa da teknolojinin katlanarak artan ilerleme hızı, bizi haksız da çıkarabilir. Bunu, yalnızca bundan 10 yıl öncesini düşünerek de anlayabilirsiniz.

Evet, metaverse gelecek, sanal ve gerçek birleşecek diyoruz. Peki bunu sağlayacak bilgisayarlar ve işlem gücü günümüzde bulunuyor mu? İşte bu konuda günümüzün en büyük yarı iletken üreticisi Intel’den önemli bir açıklama geldi. Metaverse hakkında ilk kez bir açıklama yapan Intel, metaverse konusunda her ne kadar olumlu düşüncelere sahip olsa da bir sorunu dile getirdi.

Bilgisayarlarımız, şu anda metaverse için gereken gücün yanından bile geçmiyor

Intel, metaverse beklentilerini biraz daha hafifletmemiz gerektiğine vurgu yapacak bir şekilde günümüzde bu teknoloji için gereken işlem gücüne neredeyse hiç sahip olmadığımızı açıkladı. Intel’in Hızlandırılmış Hesaplama Sistemleri ve Grafik Grubu başkanı ve şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Raja Koduri, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Bilgi işlem, depolama ve ağ altyapımız bugün bu vizyonu etkinleştirmek için yeterli değil.”

Hatta Koduri, gereken işlem gücüne yakın bile olmadığımızı söyleyerek mevcut toplu işlem kapasitesinde 1.000 kat artış yapılması gerektiğini belirtti. Koduri’nin parmak bastığı gerçeği biraz daha somut bir şekilde anlatmak gerekirse, tüm dünyayı dijital nesnelerle kapladığınızı, her şeyin gerçek zamanlı olarak hatasız bir şekilde gözlerinize yansıtıldığını düşünün.

Bu açıklamaya kanıt olacak daha güncel bir örneğiyse Meta’nın VR alanı Horizon Worlds’te net bir şekilde görebiliyoruz. Horizon Worlds, bir alanda en fazla 20 kişinin bulunmasına izin veriyor. Ve bu alan yalnızca Roblox gibi, basit ve hiçbir detay taşımayan bir tasarımı taşıyor. Günümüzde Battlefield 2042 gibi son teknoloji oyunlar bile en fazla 128 kişinin bir oyunda yer alabilmesine izin veriyor.