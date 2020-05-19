Intel, Daha Sürdürülebilir Bilgisayarların Sözünü Verdi

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi olan Intel, sürdürülebilirlik adına mimarisini değiştirmeye, daha uzun vadeli ve enerji verimliliği daha yüksek bilgisayarlar üretmeye söz verdi. Firma salınımını azaltmayı planlıyor.

Son dönemde AMD karşısında zorlanmasına rağmen işlemci pazarında liderliği elinde tutmayı başaran Intel, 2030 yılına kadar çevreye olan etkisini en alt seviyeye indirmek için yeni planlar hazırladı. Yeni 2030 hedeflerine göre firma, yeni RISE stratejisine uygun olarak sürdürülebilirliğe odaklanacak.

Firmanın RISE stratejisi, 'enerji kullanımını azaltmak için sensör teknolojisini kullanmayı, materyal satıcıları ile geri dönüştürülebilir paketleme üzerinde iş birliğin ve uzun vadeli, enerji verimliliğine sahip mimarinin geliştirmesini' de içeriyor.

Çevreye daha duyarlı olunacak

Planda söz verilen maddelerden bir tanesi, “daha sürdürülebilir ve enerji verimli bilgisayar” olarak göze çarpıyor. Bu bilgisayarların tasarım ve kullanımında karbon salınımı, su israfı ve atık oluşması engellenecek. Fikir her ne kadar güzel olsa da oldukça belirsiz.

Intel’in müşteri bilişim genel müdürü Gregory Bryant, bu sürdürülebilirlik haritasının çeşitli ürün gamlarında etkili olacağını söyledi. Şirket sorumlulukları açısından yeni bir döneme, yeni bir çağa girdiklerini düşünerek böyle bir set hazırladıklarını söyleyen Bryant, Intel’in çevre konusunda önemli bir noktada bulunduğunun farkında olduklarını ifade etti.

Bryant ayrıca bu amaçlara ulaşmak için, Intel kadar büyük firmaların bile diğer firmalarla, partnerleriyle, yönetimlerle ve müşterileriyle iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Bu durum elbette kullanıcılara da yansıyacaktır.

Yeni mimari nasıl olabilir?

Intel ve AMD zaten her yeni jenerasyonda işlemcilerini enerji verimliliği açısından geliştiriyor. Gelecekte Intel şimdiye kadar izlediği çizgiden daha hızlı bir şekilde ilerleyip, enerji verimliliğine daha çok odaklanabilir. Ayrıca yarı iletken üreticilerinin de bu değişikliklere ayak uydurması gerekiyor.

Yeni işlemciler bu enerji tasarrufunu sağlamak ve performansı artırmak için yeni, gelişmiş düğüm teknolojilerini kullanabilir. Şu andaki 22 nm yapılar 14 nm versiyonlarla değiştirilebilir. Bu adımlar, Intel’in son serisinde karşımıza çıkan güç tüketim canavarı Core i9-10900K gibi işlemcilerin sahip olduğu seviyenin çok altında enerji harcayan işlemciler görmemizi sağlayabilir.