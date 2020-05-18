Intel'in yeni çıkarmış olduğu işlemcilerinin en güçlüsü test edildi. Rakibi AMD Ryzen 9 serisiyle karşılaştırılan Intel Core i9-10900K'nin performans testleri video olarak karşımıza çıktı.

Intel, 10. nesil işlemcilerini geçen ay duyurmuştu. Henüz test sonuçlarını göremediğimiz işlemciler için rakipleriyle kıyaslama yapamıyorduk ancak Çin kanadından bu sessizlik bozulmuş gibi görünüyor. Intel'in yeni duyurmuş olduğu 10. nesil işlemci ailesinin en güçlü üyesi olan Core i9-10900K, bünyesinde 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı barındırıyor.

Temel çalışma hızı 3,7 GHz olan işlemci overclock ile 5,3 GHz'e ulaşacak. Teknik detaylarla boğuşmayı pek sevmeyen kişiler için işlemcilerin direkt benchmark sonuçlarına bakabiliriz. Karşılaştırma sonuçlarından önce test sistemlerinin aynı olduğunu söyleyelim. Yonga setlerinden dolayı anakartlar farklı fakat depolama, ekran kartı ve soğutucu birebir aynı.

Karşılaştırma sonuçları eşit gibi görünüyor:

Çince olan videoyu incelediğimiz zaman Intel ve AMD işlemcileri birbirinden üstün olduklarını kanıtlayamadılar. Yapılan farklı testler kazananı belirlemeyi de zorlaştırdı fakat videoyu oyun ve uygulama testleri olarak ikiye ayırdığımız zaman oyun testleri tarafında kazanan Intel diyebiliriz. İlginizi çekebileceğini düşündüğümüz için GTA V testini de ekleyelim.

Hepimizin bildiği benchmark testi olan Cinebench R20 için sonuçlar şaşırtıcı. AMD Ryzen 9 3950X, 16 çekirdek 32 iş parçacığıyla birlikte kendisinden daha yeni olan Intel Core i9-10900K işlemcisini geride bırakmayı başarmış durumda.

Şimdiye kadar güç tüketimi konusunda sınıfta kalan Intel, yine aynı dertten muzdarip gibi gözüküyor. Tam yükte 5,3 GHz hızlarına çıkan çekirdeklerin az güç tüketecek olmasını beklememiz zor. Değerlere bakacak olursak Intel'in bu konuda rakibi olan AMD’nin önüne geçemediğini söyleyebiliriz.

Bu kadar performanslı bir işlemcinin çok ısınacağını tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların farklı soğutma sistemlerine de ihtiyaç duyacağı kesin.