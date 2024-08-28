Birçok kişi, Intel'in işlemci isimlerinde i3, i5, i7 gibi tek sayıları tercih etmesinin ardındaki sebebi merak ediyor. Peki, neden i4, i6 veya i8 gibi çift sayı isimleri yok? Aslında sebep oldukça mantıklı.

Intel'in i3, i5, i7 ve i9 gibi işlemci serilerinde, çift sayıların neden yer almadığını hiç düşündünüz mü? Bu durum, bir pazarlama stratejisi mi yoksa teknik bir gereklilik mi?

Sorunun cevabını öğrendiğinizde, Intel’in bu tercihinin ne kadar mantıklı olduğunu anlayacaksınız!

Intel’in işlemcilerinde neden i4, i6, i8 gibi çift sayıların bulunmadığını anlamak için öncelikle işlemcilerin çekirdek sayılarıyla ilgili yaygın bir yanılgıyı ele almak gerekiyor.

Çoğu kişi, i3'ün 3 çekirdekli, i5'in 5 çekirdekli olduğunu düşünüyor ancak bu doğru değil. Aslında işlemcilerdeki çekirdek sayıları, genellikle çift sayılarla ifade edilir: İkili çekirdek, dörtlü çekirdek, altılı çekirdek gibi.

Intel, işlemcilerinin isimlendirilmesinde çift sayıları kullanmamayı tercih etti çünkü i4, i6, i8 gibi isimler, işlemcilerin çekirdek sayılarıyla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olabilirdi.

Örneğin, i4 işlemcisi 4 çekirdekli bir işlemci anlamına gelmiyor ama birçok kişi bunu bu şekilde algılayabilirdi. Intel, karışıklığı önlemek için işlemci serilerini tek sayılarla adlandırdı.

Peki isimler ne anlama geliyor?

Intel’in i3, i5, i7 ve i9 gibi isimlendirmeleri, işlemcilerin çekirdek sayısını değil, performans seviyesini gösterir. Genel olarak, i7 işlemciler i5'lerden, i5 işlemciler ise i3'lerden daha güçlüdür. Çekirdek sayıları ise modelden modele değişir ve nesillere göre güncellenir.

Örneğin, i3 işlemcileri genellikle çift çekirdekli iken; i5 işlemcileri, genellikle dört çekirdekli olur. i7 işlemciler ise dört ila sekiz çekirdek arasında değişen bir yapıya sahiptir.

i9 işlemciler ise dört ila on iki çekirdek ile olduğunu, i5'in 5 çekirdekli olduğunu düşünebilir. Ancak gerçekte, işlemcilerin çekirdek sayıları genellikle çift sayılardan oluşur.

İkili çekirdek (dual-core), dörtlü çekirdek (quad-core), altılı çekirdek (hexa-core) gibi. Bu çekirdeklerin sayısı, işlemcinin aynı anda kaç görevi yerine getirebileceğini belirler.

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