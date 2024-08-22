Intel'in işlemci isimleri arasındaki farklar kafa karıştırıcı olabilir. Peki, bu isimlerin arkasında ne var? İşte, Intel'in i3, i5, i7 ve i9 gibi işlemci isimlendirme yapısının derinliklerine inerek bu terimlerin aslında ne anlama geldiğini açıklıyoruz.

Bilgisayar teknolojisi hızla gelişiyor ve bu süreçte Intel'in işlemci isimleri bazen kullanıcıların kafasını karıştırabiliyor, değil mi?

Eğer siz de bu isimlerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız, endişelenmeyin çünkü bu yazıda size tüm detaylarıyla anlatacağız!

Intel'in işlemci isimleri genellikle markayla başlar.

Intel Core, en yaygın kullanılan işlemci serisidir. Ancak Intel, 2023'ten itibaren Intel Pentium ve Celeron markalarını "Intel Processor" adı altında topladı.

Bu yeni seri, bütçe dostu işlemciler sunarak uygun fiyatlı seçenekler arayanlar için tasarlandı. Intel Core işlemciler ise daha hızlı ve gelişmiş özellikler sunar.

Intel Xeon işlemciler, en yüksek performans sunan serilerdir. Sunucular ve iş istasyonları için tasarlanmış olan bu işlemciler, diğer Intel işlemcilere göre çok daha güçlüdür.

Peki Core i3, i5, i7, i9 isimleri ne anlama geliyor?

Core i9, en üst seviye işlemci olarak yüksek performans gerektiren 3D render veya video düzenleme gibi görevler için idealdir. 13. nesil Core i9, 36 MB önbellek ve toplamda 24 çekirdek ile donatılmıştır. Bu çekirdekler arasında 8 yüksek performanslı ve 16 enerji verimli çekirdek bulunur.

Core i7, i9'a benzer şekilde 8 yüksek performanslı çekirdeğe sahiptir ancak enerji verimli çekirdek sayısı 8'dir, yani toplamda 16 çekirdektir. İşlemci, büyük güç gerektiren ancak i9 kadar yoğun olmayan görevler için uygundur.

Core i5, genellikle ortalama kullanıcılar için en uygun seçenek olarak kabul edilir. 6 yüksek performanslı çekirdeği ve modele göre 4 veya 8 enerji verimli çekirdeği ile dengeli bir performans sunar. Oyun bilgisayarları için ideal bir seçimdir.

Core i3 ise daha temel bir yapı sunar ve 4 yüksek performanslı çekirdeği ile daha hafif görevler için uygundur. Bu işlemci, daha az güç gerektiren işlerle ilgilenenler için mükemmel bir seçimdir.

İşlemci numarasındaki nesil göstergesi, işlemcinin kaçıncı nesil olduğunu belirtir.

Örneğin, 9700 numaralı bir işlemci 9. nesil, 12800 numaralı bir işlemci ise 12. nesil bir işlemcidir. Yani işlemcinin ne kadar yeni olduğunu anlamanızı sağlar.

Son üç haneli SKU numaraları, işlemcinin özelliklerini ve gelişim sırasını gösterir. Genellikle daha yüksek bir SKU, aynı nesil ve marka içinde daha fazla özellik sunar.

SKU numarasının sonundaki harfler, işlemcinin spesifik yeteneklerini belirtir. Örneğin, "U" harfi, enerji verimliliği yüksek dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bir işlemciyi ifade ederken, "XE" harfi ise üst düzey performans için tasarlanmış işlemciler anlamına gelir.

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