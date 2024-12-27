ABD'li bilim insanları, kuantum ışınlanmasını internet üzerinden 30 kilometre mesafeye başarıyla gerçekleştirdi. Bilim dünyasında önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD'li araştırmacılar, kuantum ışınlanması teknolojisini ilk kez internet üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, kuantum teknolojilerinin geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Northwestern Üniversitesi'nden (Kuzeybatı Üniversitesi) bir ekip, kuantum ışınlanmasını ilk kez internet üzerinden 30 kilometreden fazla mesafeye başarıyla gerçekleştirdi. Araştırmanın lideri, bilgisayar mühendisliği profesörü Prem Kumar, bu gelişmenin kuantum iletişimi bir sonraki aşamaya taşıyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

İnternet üzerinden kuantum ışınlanması

Kuantum teleportasyonu, bir nesnenin kuantum özelliklerini alıp başka bir nesnede yeniden oluşturmayı amaçlayan bir süreçtir. Araştırma ekibi ise kuantum durumunun internetteki veri akışlarıyla birlikte iletilmesini sağladı ve bu teknolojiyi mevcut internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, fotonların dağılmasını minimize etmek için özel teknikler kullandı. Sonucunda ise kuantum durumları, 400 gigabit/saniye hızındaki internet trafiği ile korunarak iletildi. Bu yöntem klasik internet altyapısı ile kuantum iletişimini aynı anda mümkün kıldı. Yapılan bu deney ile kuantum internetinin hayata geçirilmesi için bir temel oluşturdu. Gelecekte, kuantum teleportasyonunun daha geniş mesafelerde ve farklı ortamlar arasında güvenli bağlantılar kurmak için kullanılabileceği düşünülüyor.