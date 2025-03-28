Uzun süredir merakla beklenen Krafton imzalı inZOI bugün oyuncularla buluştu ve ilk gelen geri bildirimlere göre oldukça beğenilmiş durumda.
Yıllarca Sims türünde Sims gibi köklü bir yapıma karşı rekabet edebilecek türde büyük bir oyun ne yazık ki göremedik. Birçoğumuz hayalimizdeki hayatları Sims serisinde yaşayarak büyüdük fakat artık bu durum Sims'e rakip olan inZOI ile değişiyor.
inZOI nasıl bir oyun?
inZOI, oyuncuların dünyalarını şekillendirip benzersiz hikâyeler oluşturabilecekleri bir yaşam simülasyon oyunudur.
Gerçekçi grafikler ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çeken oyunda oyuncular, karakterlerini detaylı bir şekilde özelleştirip, iş bulma, ilişkiler kurma ve beklenmedik olaylarla başa çıkma gibi yaşamın çeşitli yönlerini deneyimleyebilirler.
inZOI ne kadar?
Şu anda yalnızca PC için Steam üzerinden piyasaya sürülen inZOI'nin satış fiyatı 24.99$ (950 TL).
inZOI sistem gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|İşlemci
|Intel i5 10400
AMD Ryzen 5 3600
|Intel i7 12700k
AMD Ryzen 7 7800x3D
|Ekran Kartı
|NVIDIA RTX 2060
AMD Radeon RX 5600 XT
|NVIDIA RTX 3070
AMD Radeon RX 6800 XT
|RAM
|12 GB
|16 GB
|Depolama
|60 GB
|60 GB
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11
|Windows 10/11