Krafton imzalı Sims rakibi inZOI, bugün itibarıyla erken erişim olarak piyasaya sürüldü.

Uzun süredir merakla beklenen Krafton imzalı inZOI bugün oyuncularla buluştu ve ilk gelen geri bildirimlere göre oldukça beğenilmiş durumda.

Yıllarca Sims türünde Sims gibi köklü bir yapıma karşı rekabet edebilecek türde büyük bir oyun ne yazık ki göremedik. Birçoğumuz hayalimizdeki hayatları Sims serisinde yaşayarak büyüdük fakat artık bu durum Sims'e rakip olan inZOI ile değişiyor.

inZOI nasıl bir oyun?

inZOI, oyuncuların dünyalarını şekillendirip benzersiz hikâyeler oluşturabilecekleri bir yaşam simülasyon oyunudur.

Gerçekçi grafikler ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çeken oyunda oyuncular, karakterlerini detaylı bir şekilde özelleştirip, iş bulma, ilişkiler kurma ve beklenmedik olaylarla başa çıkma gibi yaşamın çeşitli yönlerini deneyimleyebilirler.

inZOI ne kadar?

Şu anda yalnızca PC için Steam üzerinden piyasaya sürülen inZOI'nin satış fiyatı 24.99$ (950 TL).

inZOI sistem gereksinimleri