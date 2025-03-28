Sims Rakibi inZOI Çıktı: İşte Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Bilmeniz Gereken Her Şey!

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Krafton imzalı Sims rakibi inZOI, bugün itibarıyla erken erişim olarak piyasaya sürüldü.

Uzun süredir merakla beklenen Krafton imzalı inZOI bugün oyuncularla buluştu ve ilk gelen geri bildirimlere göre oldukça beğenilmiş durumda.

Yıllarca Sims türünde Sims gibi köklü bir yapıma karşı rekabet edebilecek türde büyük bir oyun ne yazık ki göremedik. Birçoğumuz hayalimizdeki hayatları Sims serisinde yaşayarak büyüdük fakat artık bu durum Sims'e rakip olan inZOI ile değişiyor.

inZOI nasıl bir oyun?

inZOI, oyuncuların dünyalarını şekillendirip benzersiz hikâyeler oluşturabilecekleri bir yaşam simülasyon oyunudur.

Gerçekçi grafikler ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çeken oyunda oyuncular, karakterlerini detaylı bir şekilde özelleştirip, iş bulma, ilişkiler kurma ve beklenmedik olaylarla başa çıkma gibi yaşamın çeşitli yönlerini deneyimleyebilirler.

inZOI ne kadar?

Şu anda yalnızca PC için Steam üzerinden piyasaya sürülen inZOI'nin satış fiyatı 24.99$ (950 TL).

inZOI sistem gereksinimleri

  Minimum Önerilen
İşlemci Intel i5 10400
AMD Ryzen 5 3600		 Intel i7 12700k
AMD Ryzen 7 7800x3D
Ekran Kartı NVIDIA RTX 2060
AMD Radeon RX 5600 XT		 NVIDIA RTX 3070
AMD Radeon RX 6800 XT
RAM 12 GB 16 GB
Depolama 60 GB 60 GB
İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 10/11

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