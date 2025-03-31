Sims'in en popüler modunda olduğu gibi inZOI'de de sansür kaldırma modu daha şimdiden ilk sırayı ele geçirmiş durumda.

Sims serisinin popüler sansür kaldırma modu olan Wicked Whims modunun popülaritesi göz önünde bulundurulduğunda Sims'in yeni rakibi inZOI'ye de gelmesi kaçınılmazdı ki öyle de oldu.

Oyunun çıkışının üzerinden daha bir hafta geçmemişken şu anda inZOI'nın en popüler modu duş alırken veya tuvalete giderken karakterleri örten bulanıklık efektini kaldıran Remove Shower Blur oldu.

Tabii bu mod Sims'in aksine karakterlerin tamamen çıplak olmasını sağlamıyor, sadece onları havluya sarılmış hâlde bırakıyor. Gerçek çıplaklık modu ise Patreon’da beta aşamasında.

Mod 20.000'den fazla indirilmiş durumda

inZOI çıkalı henüz birkaç gün olmuş olsa da mod topluluğu şimdiden etkileyici bir hızla çalışıyor. Oyunun erken erişim aşamasında olduğu ve halen düzeltilmesi gereken birçok hatanın bulunduğu göz önüne alındığında, gelecek güncellemelerin bu modları geçici olarak bozması olası.

Yine de Remove Shower Blur modu şimdiden 20.000’den fazla indirilmiş durumda ve bu sayı giderek artarak Sims'in popüler modunda olduğu gibi oyunun temel modlarından biri hâline gelecek gibi görünüyor.