Bilgisayarlarımızdan kaldıramadığımız bazı yazılımlar için program kaldırma araçlarını kullanıyoruz. Örneğin IObit Uninstaller, bu programların başında geliyor. Peki bu tarz üçüncü parti temizlik araçları bilgisayarlara zarar verir mi? Sizin için dikkat etmeniz gereken 3 noktayı derledik.

Bilgisayar kullanırken pek çok ekstra program kurabiliyoruz. İşimiz gereği ya da bir meraktan dolayı kurduğumuz bu programlar, yer yer ihtiyaç halinde olmaktan çıkıyor. Onları bir şekilde dosyayı bilgisayardan her detayı ile silmek istiyoruz.

İşte bu tarz durumlarda ya denetim masasına giderek programı kaldırma seçeneğine ulaşıyoruz ya da farklı üçünü parti uygulamalar denemek zorunda kalıyoruz. Peki ama özellikle IObit Uninstaller gibi yazılımlarla program kaldırmak istersek? İşte burası biraz karışık. Çünkü programın üretilme amacı herkese kolaylık sağlamak ve programları tertemiz bir şekilde kaldırmak. Bunu yaparken de geride hiçbir şekilde iz bırakmamak. İş böyle olunca program işini güzel yapmış oluyor.

Her şeye rağmen hâlâ bu konuya dair soru işaretleri bulunuyor. Çünkü denetim masası dururken neden IObit Uninstaller tarzı bir programa ihtiyaç duyulsun ki? Bazı ekstra özelliklerini saymazsak yine yaptığı işlem aynı diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii işin biraz da yazılım faktörü var. Bazı yazılımların "uninstall" dosyası olmayabiliyor. Bu durumda da haliyle denetim masası üzerinden programı kaldıramıyoruz.

Çoğu bilgisayardaki ana hafıza birimini ifade eden C klasörüne (ya da programın kurulu olduğu bir başka klasöre) giderek, oradan yazılımın kaldırma dosyasını bulmaya çalışıyoruz ya da alternatif programların arayışına girerek sorunumuzu onlarla çözmeye çalışıyoruz. İşte burada da kaşımıza yine IObit Uninstaller çıkıyor. Peki bu tarz uygulamaların sırf titiz insanlar olduğumuz için bilgisayara verdikleri zararı nasıl anlayabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz?

Program silmek için üçüncü parti araçlar kullanmak güvenli mi?

Program silmek için üçüncü parti araçlar kullanmak yerine göre güvenli, yerine göre güvenli değil. Her programın kendi amacı ve misyonu var. Bazı üçüncü parti araçlar sadece program silmek için değil, aynı zamanda bilgisayardaki "driver" güncellemelerini yapmak için de çalışıyor. Bu yüzden de otomatik olarak bilgisayarınızın eski yazılımlarını güncelliyor.

Üçüncü parti yazılımlar üretim amacına bakarsak güvenli. Yani teoride her şey tamam da pratikte biraz savsaklayabiliyor. Bunun da sebebi IObit Uninstaller gibi programların çok net olması. Bir dosya silerken o dosyanın ismiyle ilgili bütün geçmişi ve farklı dosyaları da silebildiği için (ki bu hep olmuyor -ama ihtimal dahilinde-) bilgisayarınızda yer yer karışıklıklar ve ufak dosya kayıpları yaşanabiliyor.

Bunu başta anlamıyorsunuz ama bir süre sonra bilgisayarınızın açılmasında ya da kapanmasında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ki bu durumlar da zaten IObit Uninstaller tarzı uygulamaların neden sorunlu olabileceğini gözler önüne seriyor. Burada güvenli mi sorusunun net bir cevabı yok o yüzden. Evet güvenli diyebiliriz ama yine de bu riskleri ve oluşabilecek sorunları göze almanız gerekiyor.

IObit Uninstaller gibi yazılımların Denetim Masası’ndan ne farkı var?

Denetim masasında doğrudan uygulamanın kendi "uninstal" dosyası üzerinden bir komut çalıştığı için en doğru anahtardır diyebiliriz. Böylece programı doğrudan kendi kaldırma biçiminde kaldırıyoruz. Pek çok program, kaldırmak için sadece denetim masasını önerdiği için bu yöntemde hiç bir sorun yok.

Bazı uygulamaları bilgisayardan kaldırırken bir şekilde hata ile karşılaşıyoruz ya da program kaldırılamıyor. Mutlaka başınıza gelmiştir. İşte böyle durumlar da devreye IObit Uninstaller gibi yazılımlar giriyor. IObit Uninstaller ne işe yarar sorusu da burada karşımıza çıkıyor. Kaldırma dosyasında sorun olan, bir şekilde bilgisayardan kaldıramadığımız yazılımlar için çare ne yazık ki IObit Uninstaller gibi yazılımlar oluyor.

Bu yazılımlar kaldırmak istediğiniz dosyaya dair her şeyi kaldırdığı için söz konusu programı hemen temizliyor. Bu yüzden de kolaylıkla istemediğimiz yazılımlardan kurtulabiliyorsunuz. Buraya kadar hiç bir sorun yok. IObit Uninstaller gibi yazılımların farkını da bu şekilde anlatabiliriz.

IObit Uninstaller ile sildiğiniz program dosyaları bilgisayarda sorun yaratabilir mi?

IObit Uninstaller tarzı programların bilgasayarlarda sorun yaratması gayet olağan olabiliyor. Çünkü söz konusu programın bilgisayardan tamamen kalkması için o isimle bulunan her dosya siliniyor ve belki de geri dönüşü olmayan birkaç farklı dosya da gidebiliyor. Bu esnada da bilgisayarınızı açtığınız zaman ya da yeniden başlattığınız zaman bazı hatalar alabiliyorsunuz.

Bilgisayarınızı kullanamayacağınız kadar büyük sorunlarla karşılaşmazsınız belki ama yine de ufak tefek can sıkıcı durumlar olabilir. Dosya silme konusuda daha önce IObit Uninstaller tarzı programlar kullanarak, bazı demirbaş dosyaların bilgisayardan silinmesi suretiyle format atan pek çok kişi var. Bu yüzden bu programların kullanımında biraz da deneyim gerekebiliyor. Bu deneyimi de ancak zaman içerisinde kazanabiliyoruz.

O yüzden tercihlerinizde tamamen uygulamaların yorumlarına ve kullanıcı deneyimine bakarak karar verebilirsiniz. IObit Uninstaller programını indirmek isteyenlerin ya da alternatif dosya silme yazılımlarını indirmek isteyen arkadaşlarımız en azından bu konuda farklı yorumlar araştırabilir.

Geneli itibariyle sorun yaşatmayan bu tarz programlar, olası bir şekilde size sürpriz yapabilir. Zorunlu kaldığınız durumlarda deneyimleyebilir ve sizler de bir sonraki süreç için kullanıp kullanmayacağınız konusunda kararlar verebilirsiniz.