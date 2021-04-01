Apple, iOS 14.5'in 6. geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan sürüm, mevcut yeni özelliklere getirdiği iyileştirmelere ek olarak, yeni bir batarya kalibrasyon aracı getirdi. Şu an için işlevsel olmayan kalibrasyon aracı, batarya sağlığı için en doğru sonucu vermeyi amaçlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısa bir süre sonra iPhone kullanıcılarına sunacağı iOS 14.5'in 6. geliştirici beta sürümünü yayınladı. Apple geliştirici sahibi olan kişiler tarafından kullanılmaya başlayan sürüm, önceki dönemlerde ortaya çıkan özelliklere ek olarak yeni bir özellik daha getirdi. iOS 14.5'in 6. geliştirici beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, iPhone'lara yeni bir batarya kalibrasyon aracı getirileceğini gözler önüne seriyor.

9to5Mac tarafından keşfedilen özellik, pil performansında düşüş yaşayan kullanıcılara gösterilecek gibi görünüyor. Bir kullanıcı, telefonundaki "Batarya Sağlığı" başlıklı bölüme girdiğinde göreceği bu araç ile bataryasını kalibre etmeye çalışacak. Eğer bu kalibrasyon işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmazsa, kullanıcının Apple merkezlerine gitmesi istenecek.

iOS 14.5'in batarya kalibrasyon aracı, şu an için işlevsel değil

iOS 14.5'in son geliştirici beta sürümünde ortaya çıkan özellik, şu an için işlevsel olarak çalışmıyor. 9to5Mac'e göre bu özellik şimdilik, yalnızca konuyla ilgili bilgi alınmasını sağlayan bir bağlantıya yönlendirme yapıyor. Ancak kalibrasyon aracının aktifleştirilmesiyle kullanıcılar, bu özellikten daha etkili bir biçimde yararlanmaya başlayacaklar. İlgili bağlantıda yer alan bilgilere göre Apple, bu araçla hatalı kalibrasyonların önüne geçmesini sağlayacak.

Söz konusu özellikle ilgili edinebildiğimiz bilgilere göre bu araç, kullanıcının birkaç haftasını alacak şekilde çalışacak. Kullanıcı, telefonunu şarj ederken ve şarj edilmiş telefonu kullanırken arka planda çalışacak özellik, batarya sağlığının yüzdelik değerini tespit edecek. Daha sonra da bataryanın maksimum kapasitesini güncelleyecek olan araç, böylelikle kullanıcı için en doğru bilgiyi sunmuş olacak. Ancak ilginç bir şekilde bu özellik, şu an için yalnızca iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine yüklenen beta sürümde görülebiliyor. Apple'ın batarya kalibrasyon aracını daha fazla modele genişletip genişletmeyeceği şu an için bilinmiyor.