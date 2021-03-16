Apple, iOS 14.5 ile Güvenlik Güncellemesi Getiriyor

Apple son dönemde ortaya çıkan güvenlik sorunlarından dolayı iOS 14.5’te bambaşka bir yenilik yapmaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Safari kaynaklı yaşanan bir güvenlik problemi nedeniyle uzun zamandır ilk defa bütün iOS cihazlara aynı anda güncelleme gelmişti.

Apple bugüne kadar çıkardığı tüm güvenlik güncellemeleri için yeni bir iOS sürümü yayınlamak zorunda kalıyordu. Şirket, iOS 14.5’le bu bağımlılığından da kurtulacak. Geçtiğimiz günlerde yaşanan güvenlik açığı nedeniyle yeni bir güncelleme duyurulmuş ancak birçok iOS kullanıcısı telefonlarının yavaşlayacağı endişesiyle güncellemeyi yapmamıştı. Apple bu tarz durumların önüne geçmek için radikal bir karar alarak iOS güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerini ayırma kararı aldı.

Apple’ın bu sayede kritik anlarda güvenlik güncellemelerini yayınlayarak, kullanıcıların güncellemeyi indirmesini teşvik edecek ve isteyen kullanıcıların sadece iOS güncellemesi yapmasına olanak sağlayacak. iOS 15 indirmek istemeyen ve iOS 14.5 kullanmak isteyen bir Apple kullanıcısı güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilecek. Apple hem kendi için hem de kullanıcılar için iOS sürümü ve güvenlik bağımlılığını ayıracak

Kullanıcılar Apple’ın iOS güncellemelerine güvenmiyor

Apple’ın bu tarz sorunlar konusunda kullanıcıların güncellemeleri geç yapması ya da güncellemenin telefonlarına zarar verip vermeyeceği konusunda yaşadıkları şüphelerden kaynaklı güncellemeyi yüklememeleri nedeniyle bu kararı verdiği konuşuluyor. Özellikle güncellemelerde telefonu bilerek yavaşlattığını itiraf eden Apple’ın kullanıcılara yeni güncelleme yaptırmakta zorluk yaşadığı biliniyor. Apple geçtiğimiz yıllarda yaptığı itiraf nedeniyle birçok davaya da göğüs germek zorunda kalmıştı. Bu durum aslında “isteyen iOS sürümünü günceller istemeyen güncellemez” anlayışını da getiriyor.

Apple’ın iOS 14.5 ile getireceği bu yeni sistemin kullanıcı deneyimi sonuçlarına göre iPadOS ve MacOS içinde yayınlanacağı belirtiliyor. Android’in uzun zamandır böyle çalıştığı düşünüldüğünde, Apple bu yıl birçok açıdan kendi kabuğunu kırıyor diyebiliriz.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.