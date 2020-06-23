Apple, yeniliklerle dolu yeni mobil işletim sistemi iOS 14’ü, dün akşam online olarak düzenlediği 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) resmen tanıttı. Yeni iOS sürümündeki sürprizlerden biri de, klavye bölümüne eklenen yeni emoji arama özelliği oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın, koronavirüs salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online formatta düzenlediği 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), dün akşam TSİ 20.00'de başladı. 26 Haziran’a kadar devam edecek etkinliğin ilk gününde uzun zamandır beklenen iOS 14’ü resmen tanıtan Apple, iPhone kullanıcılarının aylar süren merakını dindirmiş oldu.

Ana ekran widget’ları, uygulamalarınızı otomatik olarak düzenleyen App Library, Picture in Picture modu, varsayılan e-posta ve internet tarayıcısı uygulamalarını değiştirme desteği ve çeviri hizmeti gibi daha pek çok yenilik, iOS 14’te kullanıcıları bekliyor.

Artık göndermek istediğiniz emojileri bulmak çok daha kolay

Bunların yanı sıra, kullanıcıların çok uzun zamandır Apple’dan istediği bir özellik daha vardı: Emoji arama. Esasen bu özellik, Swiftkey gibi üçüncü parti klavye uygulamalarının zaten sunduğu bir özellik ancak iPhone klavyelerinde yerleşik bir emoji arama özelliğinin olmaması, büyük bir eksiklik olarak nitelendiriliyordu.

Neyse ki Apple, iOS 14 ile bu açığı nihayet kapatıyor. Bundan sonra iPhone klavyenizde dilediğiniz emojiyi anahtar kelime yazarak hızlıca bulabileceğiniz bir arama kutusu olacak. İlk iOS 14 geliştirici beta sürümünde kullanıcı arayüzü biraz tuhaf görünse de, arayüz zamanla iyileştirilecektir diye umuyoruz.

Artık klavyenin sol alt tarafındaki emoji düğmesine dokunduğunuzda, emoji satırının üstünde bir arama çubuğu beliriyor. Daha sonra 'mutlu' gibi bir anahtar kelime yazabilir ve arama metniyle eşleşen emojileri görebilirsiniz.

Bu arada, klavyeye çevrimdışı dikte özelliğinin geldiğini de söylemeden geçmeyelim. iPhone, konuşmanızı kopyalamak için bir sunucu ile veriyi ileri geri aktarmak yerine, transkripsiyonu artık tamamen cihazda gerçekleşebiliyor. iOS 14 ile birlikte gelen tüm yeniliklere buradan ulaşabilirsiniz.