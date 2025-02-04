iOS 18.3'ün Starlink bağlantı desteği, komplo teorisyenlerini rahatsız etti. Sosyal ağlarda yapılan paylaşımlarda bu güncellemenin yüklenmemesi gerektiği savunuluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz hafta iPhone'lar için iOS 18.3 güncellemesini yayımladı. Bu güncellemedeki en dikkat çeken özellik, destekleyen iPhone'ların Starlink bağlantısı kurabilecek olmasıydı.

Ancak bu gelişme, komplo teorisyenlerini rahatsız etti. TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşım yapan kullanıcılar, iPhone sahiplerini iOS 18.3'e geçmemeleri konusunda algı çalışması yürütmeye başladılar. Sebepse oldukça komik. Teorisyenlere göre Elon Musk, iOS 18.3 ile kullanıcıları gözetleyecekti.

İşte TikTok'ta viral olan videolardan bir tanesi

3 milyonun üzerinde görüntüleme sayısına ulaşan yukarıdaki videoda iOS 18.3'ün yüklenmemesi gerektiği iddia ediliyor. Bu iddianın nedeni ise sadece Starlink.

Olay sadece bundan ibaret de değil. Blusky ve X gibi mikroblog platformlarında da benzer paylaşımlar var. Hatta bir kullanıcı, Elon Musk'ın Apple ile yapılan iş birliği sayesinde ABD hükûmetine darbe yapacağını iddia ediyor.

Bu arada; iOS 18.3, Starlink bağlantısını otomatik olarak etkinleştirmiyor. Ayrıca bu özellik, isteğe bağlı kullanılacak. İstemeyen kullanıcılar, özelliği kapatabilecekler. Hâl böyleyken iOS 18.3 üzerine komplo teorileri üretmek, etki ajanlığından başka bir şey değil.

iOS 18.3 ile gelen tüm yeni özellikler için: