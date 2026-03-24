Endişe Veren Araştırma: Yapay Zekâ Sevgilileri Tüm Sırlarınızı İfşalıyor!

Yeni bir araştırma, yapay zekâ sevgili uygulamalarını kullanan 150 milyondan fazla kullanıcının sohbetlerinin okunabildiğini iddia ediyor.

Yapay zekâ artık sadece işimizi değil, özel hayatımızı da dönüştürüyor. Özellikle “yapay zekâ sevgili” uygulamaları milyonlarca kullanıcıya duygusal yakınlık sunarken, ortaya çıkan yeni bir araştırma bu romantik dünyanın düşündüğünüz kadar güvenli olmadığını gösteriyor.

Araştırmalara göre genç erkeklerin önemli bir kısmı gerçek ilişkilerde maddi baskı hissederken, her 5 kişiden biri yapay zekâ ile flört ettiğini kabul ediyor. Dahası erkeklerin neredeyse yarısı yapay zekâ ile yapılan sanal ilişkilerin duygusal ihtiyaçları karşılayabileceğine inanıyor ancak bu “dijital romantizm”, ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

150 milyon kullanıcı risk altında

Siber güvenlik firması Oversecured tarafından yapılan incelemede, Google Play’deki 17 popüler yapay zekâ flört uygulamasında 14 kritik, 311 yüksek riskli güvenlik açığı tespit edildi. Bu uygulamalar toplamda 150 milyondan fazla kez indirildi.

Daha da endişe verici olan ise bazı uygulamalarda hacker’ların kullanıcıların özel sohbetlerine erişebilmesi. Bu sohbetler sadece günlük konuşmaları değil; kullanıcıların cinsel fantezilerini, ilişkisel sorunlarını, kimlik sorgulamalarını ve hatta intihar düşüncelerini içeriyor.

Bu uygulamalar son derece hassas veriler toplamasına rağmen, sağlık uygulamaları gibi sıkı yasal düzenlemelere tabi değil. Uzmanlara göre “Bu platformlar terapi uygulamaları kadar hassas verilerle çalışıyor ama güvenlik en baştan düşünülmedi.”

Uzmanlar bu sebeple bu tür uygulamaları kullanırken kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Ne diyelim... Bazen en büyük risk, kalbinizi açtığınız yerden gelebilir.