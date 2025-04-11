Apple Maps'in web sürümü betadan resmen çıktı. Ayrıca mobil desteğiyle de geldi. Bu da Android üzerinden de kullanılabilecek demek.

Apple’ın “Harita” uygulaması, Google Maps kadar popüler olmasa da özellikle iPhone kullanıcıları tarafından sık sık tercih ediliyordu. Bu uygulamaya sadece Apple kullanıcıları tarafından erişmek mümkündü. Ancak geçen gelen bilgiler, şirketin hizmeti web’de test etmeye başladığını göstererek bunun değişeceğini ortaya koymuştu.

Apple Maps’in web’deki beta test süreci bugün itibarıyla sona erdi. Artık sürüm, son hâliyle kullanılabilir durumda. Üstelik daha da sevindiren kısım, mobilden de erişilebiliyor.

Android üzerinden Apple Maps’i kullanabileceksiniz

Değişiklikle birlikte artık kullanıcılar, “maps.apple.com” üzerinden harita uygulamasına web üzerinden erişim sağlayabiliyor. İsterseniz bilgisayarınızdaki tarayıcınızdan, isterseniz de mobil desteği sayesinde telefonunuzdan erişebilirsiniz. Mobil desteği, yalnızca iPhone’lar değil, Android üzerinden de erişilebilir demek. Telefonunuzdaki tarayıcıdan ulaşmanız mümkün.

Bu haber iOS kullanıcıları için çok bir şey ifade etmese de Android sahipleri için güzel bir gelişme. Google Maps’i beğenmeyen Android telefon sahipleri, artık Apple’ı da kullanma imkânına sahip olacak.

Web sürümü, iOS uygulamasındaki benzer bir deneyim sunuyor. Dünyanın dört bir yanından yerleri keşfetme, işletmeleri, ilgi çekici alanları bulma gibi özellikler var. Hatta 360 derece panaromik çekimler sayesinde etrafa bakmayı sağlayan “Look Around” özelliği de erişilebilir. Ancak maalesef 3 boyutlu bina gibi sevilen bazı özellikler şimdilik bulunmuyor. Ayrıca Apple hesabı ile giriş yapıp kayıtlı yerlerinize ulaşma seçeneği de yok. Şirket, zamanla eksik özellikleri ekleyeceğini belirtmiş.