Yeni iPad Mini 7 İlk Gün Güncellemesi ile Gelecek

Apple'ın yeni tableti iPad mini 7, kutusundan çıkar çıkmaz yeni bir güncelleme alacak.

Apple, pek çok cihazda Apple Intelligence özelliklerini kullanıma açacak olan güncellemeleri geliştiriciler için yayımladı. Bu güncellemeler yakında diğer cihazlara da dağıtılmaya başlanacak. Bu cihazlardan biri de firmanın yeni piyasaya sürdüğü iPad mini 7 olacak. Bu model öncesinde bir güncelleme daha alacak.

iPad mini 7 kutusundan iPadOS 18 ile çıkacak ve tabletlerin sahiplerinin 22A8380 versiyon numaralı iPadOS 18.0.1 güncellemesini indirmeleri gerekecek. Bu güncelleme, bazı önemli hataları düzeltecek ve güvenlik güncelleştirmeleri içerecek. Yani yeni iPad mini 7'yi alır almaz güncellemek en mantıklı seçenek olarak göze çarpıyor.

Çarşamba çıkacak, pazar büyük güncelleme alacak

iPad mini 7'nin kutudan çıkar çıkmaz alacağı güncellemenin ardından pazar günü de iPadIS 18.1 güncellemesi gelecek. Bu güncelleme ile birlikte iPadOS da ilk defa Apple Intelligence özelliklerine kavuşmuş olacak. iPad mini 7, içinde bulunan A17 pro çip ve yüksek RAM sayesinde bu özellikleri destekleyecek.

Apple, yeni iPad mini 7'yi geçtiğimiz hafta salı günü duyurmuş ve tabletin A17 Pro çip ile geleceğini açıklamıştı. Tabletin diğer özellikleri arasında 8GB RAM ve Apple Pencil Pro desteği de öne çıkıyordu. Bu modelin ülkemizdeki fiyatı ise 24 bin TL'den başlıyor.