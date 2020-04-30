iPhone 12 Serisinin Fiyatları ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Front Page Tech’ten Jon Prosser, bugün paylaştığı tweet’te iPhone 12 serisinin fiyatlarına ve cihazların bazı özelliklerine yer verdi. Paylaşıma göre yeni seri, 5G desteği ve OLED panelle birlikte 649 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak.

ABD’li teknoloji devi Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir iPhone akıllı telefon serisi tanıtmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Biz bu çalışmalara dair birçok şey duyuyor ve paylaşıyor olsak da yeni iPhone serisinin fiyatı hakkında pek az şey biliyoruz. Şu ana kadar duyduğumuz her ipucu, yeni iPhone serisinin ‘daha ucuz’ olacağı yönündeydi.

İşte bugün iPhone 12 serisinin ucuz olacağı söylentilerini destekleyen bir iddia daha ortaya atıldı. Front Page Tech’ten Jon Prosser, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yeni serinin yalnızca başlangıç fiyatını değil, seride bulunacak tüm modellerin fiyatını paylaştı.

iPhone 12 serisi fiyatları:

Bu bilgiyi daha önce yeni iPhone SE’nin çıkış tarihi hakkında doğru bilgi veren bir kaynağından aldığını söyleyen Jon Prosser, yeni iPhone serisinin 649 dolar başlangıç fiyatına sahip olacağını belirtti. Bunun dışında Prosser, iPhone 12 serisinde yer alacak cihazların ekran özelliklerine ve fiyatlarına da paylaşımında yer verdi. İddialara göre iPhone 12 serisi, aşağıdaki özellik ve fiyatlarla karşımıza çıkacak:

5,4 inçlik OLED panel, 5G destekli, 2 kameralı iPhone 12: 649 dolar

649 dolar 6,1 inçlik OLED panel, 5G destekli, 2 kameralı iPhone 12: 749 dolar

749 dolar 6,1 inçlik OLED panel, 5G destekli, 3 kamera + LIDAR sensörlü iPhone 12 Pro: 999 dolar

999 dolar 6,7 inçlik OLED panel, 5G destekli, 3 kamera + LIDAR sensörlü iPhone 12 Pro Max: 1.099 dolar

Jon Prosser’ın paylaşımından yola çıkarak yeni iPhone 12 serisinin 4 modele sahip olacağını ve bu modellerin hepsinde OLED panelin, en önemlisi de 5G bağlantısının bulunacağını söyleyebiliriz. Prosser’ın yapmış olduğu paylaşımla birlikte Apple’ın akıllı telefon sektöründe çok daha fazla kişiye hitap edeceğini ekleyebiliriz.

Apple, 8 ay önce tanıtılan iPhone 11 serisinde kullanıcıların karşısına en az 999 dolarlık fiyat etiketi çıkarıyordu ancak yeni iddiaya bakacak olursak şirket, giriş seviyesi cihazın fiyatını 350 dolar kadar indirmekle kalmayıp ayrıca bu cihazla 5G bağlantı desteğini de sunuyor. Jon Prosser tarafından paylaşılan bu bilginin ne kadar doğru olduğunu bilemesek de Apple’ın bu tür bir fiyatlandırma yapması, gelecekte çok daha fazla kullanıcının Apple’ı seçmesini sağlayabilir.