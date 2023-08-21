iPhone 15, pek çok kişi tarafından merakla beklenirken, modelle ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Gelen yeni sızıntıya göre iPhone 15 modelleri, kasa rengiyle aynı renkte kablolarla gelebilir.

Asya tarafından gelen sızıntılar, iPhone 15'in kasa renkleriyle aynı olacak USB-C kablosuyla gelebileceğini gösteriyor.

İlk olarak bir X (Twitter) kullanıcısı olan Majin Bu, hafta sonu yaptığı paylaşımla yeni kablo renklerini gösterdi. Ancak Çin sosyal medyasında epey dolanan bu sızıntının kaynağı doğrulanamamıştı.

iPhone 15’in 5 renk seçeneği de sızmış olabilir

Şimdi ise Apple cihaz prototipi toplayıcısı olan “Kosutami”, kasa renkleriyle uyumlu şekilde hazırlanan USB-C kablolarının tasarım örneklerini gördüğünü ve iPhone 15/iPhone 15 Plus için sızıntıların doğru olduğunu söyledi.

Görüntülerde de görüldüğü üzere, siyah renkli kablo hariç diğer kabloların her iki ucunda da parlak beyaz plastikten bir kabuk bulunuyor. Apple Watch manyetik şarj kablosu ve MagSafe 3'ün aksine, bu örgülü USB-C kabloları gerilim azaltıcı tüplere sahip.

Kosutami Macrumors’a yaptığı açıklamada, örgülü kabloların en azından şimdilik beyaz, siyah, sarı, mor ve turuncu renklerde geleceğini bildiğini söyledi. Fotoğraftaki renklere bakıldığında turuncu olarak bilinen rengin tıpkı iPhone XR’da olduğu gibi mercan renk seçeneği gibi olacağı söylenebilir. Yani biraz daha pembeye yakın bir turuncu.

Öte yandan bu renklerin, iPhone 15’in kasa renkleriyle aynı olması bekleniyor. Bu nedenle cihazın renk seçenekleri de bu kabloların renginden yola çıkılarak tahmin edilebilir durumda.