Apple iPhone 16 serisi, 13 Eylül itibarıyla Hepsiburada’da ön siparişe açılmıştı ve 20 Eylül’den itibaren tüm Türkiye genelinde satışa sunuldu.

20 Eylül’de resmi olarak satışa çıkan iPhone 16 Serisi, Hepsiburada üzerinden ön sipariş veren kullanıcılara, saat 08:00 itibarıyla HepsiJet hızıyla teslim edilmeye başlandı.

Hepsiburada’nın "Eskiyi Kapında Yenile" hizmetiyle eski telefonlarını en iyi fiyatla yenilemek isteyen kullanıcılar için, iPhone 16 siparişlerinde 5.000 TL’ye varan ek destek fırsatı sunuluyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri yenilenen kamera dizilimi, A18 çip, gelişmiş kameraları kamera denetim butonu ve daha uzun pil ömrü ile geliyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ise A18 Pro çip, profesyonel kamera özellikleri, kamera denetim butonu, gelişmiş ekran ve çok daha uzun pil ömrü sunuyor.

Eğer iPhone 16 ailesine Hepsiburada üzerinden 3 ay taksit ve 5.000 TL’ye varan ek destek ile sahip olmak isterseniz buradan kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz.