Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinin yeni üyesi olacak olan iPhone 17 Slim'den yeni detaylar ortaya çıktı.

Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 serisi gündemin şimdiden ana konusu olmayı başarmış durumda. Yeni seri ile hayata geçirilecek olan yeni model iPhone 17 Slim, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekecek özelliklerle birlikte gelecek. Güvenilir analistlerden biri olan Jeff Pu, yeni modelin detaylarını açıkladığı yeni raporunda Apple’ın kullanıcılarına neler sunmayı hedeflediğine dair ipuçları verdi.

Daha önce Ming-Chi Kuo'nun da belirttiği gibi iPhone 17 Slim, özelliklerle dolu olmaktan ziyade tasarım odaklı bir cihaz olacak. Öne çıkan noktalardan biri telefonun sadece bir adet arka kameraya sahip olacak olması. Ayrıca iPhone 17 Slim’in 6,6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu ekran boyutu, telefonun tek kamera tercihiyle minimalist bir anlayışa sahip olacağını gösteriyor.

iPhone 17 Slim beklenen özellikler

İşlemci: A19 Ekran: 6,6 inç RAM: 8 GB Ön Kamera: 24MP Arka Kamera: 48MP tek kamera Kasa: Alüminyum

Pu'nun raporuna göre iPhone 17 Slim tamamen yeni bir tasarımla gelecek ve iPhone Plus modelinin yerine geçecek ancak fiyatlandırma konusunda hâlâ net bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca seride yer alacak dört farklı iPhone 17 modelinin, 24MP ön kamera ile geleceği ve bu kameraların mevcut 12MP kameralarla karşılaştırıldığında önemli bir iyileştirme sunacağı vurgulanıyor.

iPhone 17 serisindeki modeller arasındaki farklar ise dikkat çekici. iPhone 17 ve 17 Slim, 8 GB RAM ve A19 işlemci ile gelirken, Pro modelleri 12 GB RAM ve daha güçlü A19 Pro işlemci ile gelecek. iPhone 17 Pro Max’in yeni bir Dinamik Ada tasarımıyla geleceği, bu tasarımın ise yeni "metalens" teknolojisi sayesinde mümkün olacağı ifade ediliyor. Metalens teknolojisi, Apple’ın Face ID sensörlerinin boyutunu küçülterek daha kompakt bir tasarım sunmasını sağlayacak.

Peki sizin iPhone 17 Slim'den beklentileriniz neler? Satın almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.