iPhone 17 serisinin ekran boyutu ve buhar odası soğutma sistemiyle ilgili yeni sızıntılar dikkat çekici detaylar ortaya koydu. Spigen’in ürün listesi iPhone 17’nin ekran boyutunu ortaya çıkardı, yeni soğutma sistemiyle ilgili görseller de sızdırıldı. iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin ekranı 6.3 inç olacak.

iPhone 17’ye dair ekran boyutu söylentileri bu kez ilginç bir yerden doğrulandı: Spigen’in Amazon mağazasından. Popüler aksesuar markası Spigen’in ürün açıklamasında yer alan bir detay, Apple’ın yeni telefonları hakkında önemli bir ipucu verdi.

Öte yandan Apple’ın, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde buhar odası soğutma sistemine yer vereceği konuşuluyor. Hatta bu yeni sistemde kullanılacağı iddia edilen bakır termal plakaya ait bir fotoğraf bile sızdırıldı. Android tarafında uzun süredir gördüğümüz buhar odası teknolojisi, iPhone’larda kullanılan grafit levhalara kıyasla cihazın içindeki ısıyı çok daha verimli şekilde dağıtabiliyor. Gelen iddialara göre Apple da bu farkı kapatmak için sonunda bu sisteme geçiş yapacak. Üstelik sadece iddialar değil, buhar odasının tasarım detaylarını gösteren yeni bilgiler de ortaya çıkmış durumda.

iPhone 17, 6,3 inç ekrana sahip olacak

Spigen’in Amazon mağazasında listelenen popüler “EZ Fit Temperli Cam Ekran Koruyucusu”, yalnızca 6.3 inçlik iPhone 16 Pro ile değil, aynı zamanda iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleriyle de uyumlu olarak belirtilmiş. Bu detay, iPhone 17 ve 17 Pro’nun da 6.3 inç ekranla geleceğini güçlü bir şekilde işaret ediyor. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var: Her iki modelde ekran boyutu aynı olsa da, ekran kalitesi açısından farklar olabilir. Özellikle Pro modelin, daha gelişmiş teknik özelliklere sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Mevcut iPhone 16 serisinde ekran boyutları şu şekilde:

iPhone 16: 6.1 inç

iPhone 16 Pro: 6.3 inç

iPhone 16 Plus: 6.7 inç

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç

iPhone 17 serisine bakacak olursak:

iPhone 17 ve 17 Pro modellerinin ekranı 6.3 inç olacak,

iPhone 17 Air adı verilen yeni modelin iPhone Plus’ın yerini alması ve 6.6 inç ekrana sahip olması bekleniyor,

iPhone 17 Pro Max ise 6.9 inç ekran boyutunu koruyacak.

Apple, iPhone 17 Pro ile buhar odası soğutmaya geçiyor

Sızıdırılan görsellerde ermal plaka olduğu öne sürülen bir bakır yüzey dikkat çekiyor. Bu yüzeyin, anakart ve diğer bileşenlerden gelen ısıyı dağıtmak üzere tasarlanmış mikro kanallara sahip olduğu görülüyor.

Apple şu anda iPhone’larda ısıyı yönetmek için grafit pedler kullanıyor. Ancak buhar odası sistemi, faz değişimi teknolojisi sayesinde çok daha etkili bir ısı dağılımı sağlıyor. Bu da, özellikle yeni nesil Apple A19 Pro işlemcinin yoğun yük altındayken bile performansını koruyabilmesi için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Dikkat çeken bir başka detay ise, buhar odasının sadece işlemci ya da anakartla sınırlı kalmayıp kamera modülüne kadar uzanması. Bu da Apple’ın pasif soğutmayı artırmak için kamera yuvasını ve çerçeveyi birer ısı emici olarak kullanmak istediğini gösteriyor. Yani karşımızda sadece yeni bir donanım değil, aynı zamanda yeni bir soğutma mimarisi var.