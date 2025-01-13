Yeni iPhone Bekleyenlere Üzücü Haber: iPhone 17 En Pahalı iPhone Serisi Olacak!

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Apple'ın bu yılın Eylül aylarında tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone 17 serisinde önemli ölçüde fiyat artışına gidileceği iddia ediliyor.

Apple, bu yıl beş yeni iPhone modeliyle teknoloji dünyasını sarsmaya hazırlanırken, yeni iddialar iPhone 17 serisinin en pahalı iPhone serisi olacağı yönünde.

Yeni seriye dair birçok söylenti var ve bunların en başında inceliğiyle ön plana çıkan iPhone 17 Air yer alıyor.

Pro modellerine talep artmış durumda

iPhone serilerindeki Pro modellere olan ilgi son yıllarda büyük ölçüde arttı. Analist Ivan Lam'ın değerlendirmesine göre özellikle Çin gibi büyük pazarlarda Pro serisinin satış payı dikkate değer bir şekilde büyüyor.

Hem maliyetleri hem de artan talebi karşılayabilmek adına Apple'ın Pro modellerde fiyat artışına gideceği söyleniyor.

iPhone 17 Air seriye katılıyor

iPhone 17 serisine katılacak yeni model iPhone 17 Air, Plus modellerinin yerini alacak fakat bu, iPhone 17 Air'in mevcut Plus modellerinin fiyatıyla aynı olacağı anlamına gelmiyor.

iPhone 17 Air, ince ve şık tasarımıyla öne çıksa da aynı zamanda üst segment bir model olacak. Apple, bu modeli daha ulaşılabilir bir fiyat yerine Pro modele yakın bir şekilde konumlandırmayı planlıyor.

iPhone 17 serisi fiyatları (beklenen)

Bu yılın Eylül aylarında tanıtılacak iPhone 17 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

  • iPhone 17: 799 veya 849 $
  • iPhone 17 Air: 999 $
  • iPhone 17 Pro: 1.099 $
  • iPhone 17 Pro Max: 1.299 $
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Kaynak : https://9to5mac.com/2025/01/13/two-signs-the-iphone-17-lineup-could-be-more-expensive-than-ever/
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