En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple'ın iPhone 17e modeli çıkarma planlarıyla ilgili edindiği bilgileri paylaştı.

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 16e isimli yeni telefonunu bizlerle buluşturmuştu. Bu telefon, SE isimli cihazların yerini alarak yeni “uygun fiyatlı iPhone” olarak karşımıza çıkmıştı. Kullanıcılar, şirketin bu yaklaşımı iPhone 17’de de devam ettirip iPhone 17e modeliyle karşımıza çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu.

En güvenilir Apple kaynağı diyebileceğimiz Bloomberg’den Mark Gurman, bugünkü Power On bülteninde Apple’ın seneye iPhone 17e çıkarıp çıkarmayacağı konusuna değindi.

Apple, şu anda iPhone 17e çıkarıp çıkarmama konusunda henüz kararını vermedi

Apple, noprmalde iPhone SE modellerinde birkaç yıl arayla yeni telefonlar çıkarıyordu. Ancak artık direkt o yılki serinin ismini alması, “Her sene yeni bir “e” isimli model mi gelecek?” sorusunu beraberinde getirdi.

İşte Mark Gurman’a göre Apple böyle devam edip etmeme konusunda nihai kararını henüz vermedi. Gurman’ın edindiği bilgilere göre şirket içinde görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki yıla hâlâ çok uzun bir süre olması nedeniyle de hâlâ son bir karara varılmadı.

Gurman, iPhone 16e ismiyle çıkarmanın SE’ye kıyasla çok daha ilgi çektiğini de eklemiş. Buna göre özellikle Çin gibi pazarlardan müşteriler iPhone 16e ismini görünce telefona daha çok merak ediyorlarmış.

iPhone 17e eğer gelecek olursa muhtemelen 2026’nın kış sonu veya ilkbahar başlarında gelecektir. Özelliklerinin nasıl olacağı konusunda ise bir şey diyemiyoruz ancak çok fazla değişime uğramayacaktır. Sadece iPhone 17 serisinden birkaç özellik alabilir. Tabii ki gerçekten gelip gelmeyeceğini bilmediğimiz için bunlar hep tahmin. Apple’ın nasıl bir karar vereceğini zaman gösterecek.