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Galaxy S27 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Samsung’dan Şaşırtan Karar!

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Galaxy S27 serisinin tüm kamera sensörleri sızdırıldı. Standart modeller eski donanımı korurken Pro ve Ultra 200 MP ana kamerayla geliyor.

Galaxy S27 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Samsung’dan Şaşırtan Karar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S27 serisiyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce kamera detayları gündeme gelen seri hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, tüm modellerin kullanacağı kamera donanımlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

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Galaxy S27 Serisinin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Samsung’dan Şaşırtan Karar!
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Standart modellerde eski donanım korunuyor

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SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre serinin giriş ve orta modelleri olan Galaxy S27 ile S27 Plus, önceki nesillerle neredeyse birebir aynı kamera kurulumuna sahip olacak. İki cihazın da ana kamerasında, Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde kullanılan 50 MP çözünürlüklü Sony IMX955 veya Samsung S5KGNG sensörlerine yer verileceği belirtiliyor.

Ultra geniş açılı kamera tarafında da bir değişiklik beklenmiyor, telefonlarda Galaxy S23 serisinden bu yana kullanılan 12 MP Sony IMX564 sensörünün yer alacağı ifade ediliyor. Telefoto tarafında ise Galaxy S22'de gördüğümüz 10 MP çözünürlüklü 3x yakınlaştırma sunan Samsung S5K3K1 sensörü kullanılmaya devam edecek. Ön kamera olarak da 12 MP Samsung S5K3LU veya Sony IMX874 sensörü tercih edilecek. Bu tablo, standart modellerin rakiplerinin eski amiral gemilerine kıyasla bile oldukça yaşlı bir kamera donanımıyla geleceğini gösteriyor.

Üst seviye modellerde önemli değişiklikler

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Serinin en iddialı üyeleri olan Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde ise donanım seviyesi ciddi şekilde yükseliyor. Her iki telefonun da 200 MP çözünürlüklü Samsung ISOCELL HP6 ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera (ISOCELL JN3 veya Sony IMX855) ile geleceği aktarılıyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde Samsung S5K2P5 selfie kamerası bulunacak.

Telefoto tarafında ise iki model de tek bir sensörle yetinecek. Galaxy S27 Pro, S26 Ultra'da gördüğümüz 10 MP 3x ISOCELL S5K3LD sensörünü kullanırken Galaxy S27 Ultra, 50 MP 5x yakınlaştırma sunan Sony IMX855 veya Samsung ISOCELL JN3 sensörüne yer verecek. 200 MP'lik ana kameranın ISOCELL HPC sensöründen türetildiği ve gelişmiş dinamik aralık sunan DeepPix teknolojisine sahip olabileceği belirtilse de, Pro modelinde 10 MP 3x kamerada ısrar edilmesi hayal kırıklığı yaratabilir. Ayrıca Ultra modelinin önceki nesillerdeki çift telefoto (3x ve 5x) kurulumundan tek telefoto kameraya düşmesi, kâğıt üzerinde bir gerileme olarak değerlendiriliyor.

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