Bundan tam 14 yıl önce tanıtılan ve günümüz akıllı telefonlarının atası olan ikinci iPhone'un, iPhone 3G'nin şimdi duyunca kulaklara şaka gibi gelen gelen özelliklerini sizler için derledik.

Telefon dünyasını baştan aşağı değiştiren ve aradan geçen yıllara rağmen hala zirvede bulunan Apple, 2007 yılında gerçekleştirdiği lansmanda iPhone'u hayatımıza kazandırdı. Kalın, küçük ve büyüleyici şekilde akıllı bir aleti beş parmağının arasına alan ve yıllar sonra dahi övgü ile anılan Steve Jobs, ilk kez insanlara gerçekten akıllı bir telefon göstermiş oldu.

Bu durum, doğal olarak iPhone'ların devamını getirdi. iPhone 2G ismiyle tanıtılan ilk iPhone'dan yaklaşık 1 yıl sonra ikinci iPhone karşımıza çıktı. İlk iPhone'a göre en büyük temel farkı 3G desteği olan telefon, App Store ve çeşitli yenilikler ile daha fazla ülkeye, daha fazla insana ulaşmayı başarmıştı. Peki ikinci iPhone olan iPhone 3G'nin kulaklara şaka gibi gelen özellikleri nelerdi? Gelin bakalım...

iPhone 3G'nin özellikleri:

Önceki model ile aynı olan 3,5 inç dokunmatik ekran

320 x 480 piksel çözünürlük

12,3 mm kalınlık

2 MP arka kamera (Ön kamera yok, video çekemiyor)

3G desteği

8 ve 16 GB depolama alanı ve 128 MB RAM seçenekleri

Mağaza desteğine sahip işletim sistemi

1220 mAh batarya

412 MHz tek çekirdekli ARM 11 işlemci, PowerVR MBX grafik işlemci

3.5 inç büyüklüğünde ekran:

Dönemin telefonları, tuşlu yapısı ve minik ekranları ile adeta ışık saçan takozlardı. Elbette bu dönemde çıkış yapmış olan birçok ikonik cihaz bulunsa da, iPhone dönemine damga vurmayı her şey bir kenara büyük ekranı ile sağladı diyebiliriz. En büyük etken ekran olmasa da, dönemin küçük ekranlarına karşılık böylesine 'devasa' ekran insanları ilk iPhone'da olduğu gibi ikincisinde de büyülemeyi başardı.

Dünyanın 'en net' 320x480 piksel çözünürlüğü:

İlk iPhone'daki en büyük eksiklik uygulama desteği ve 3G olmuştu. Ancak telefonun beraberinde gelen yenilikler, bu iki eksikliği pek göz önüne getirmedi. Apple da ikinci telefonda fazla fazla yenilik yapmak yerine eksiklikleri tamamladı. Bu doğrultuda ekrana hiç dokunmadı. 3.5 inç büyüklükteki ekran iPhone 2G'de olduğu gibi 320x480 piksel çözünürlüğe sahipti. Bugün çok komik olan bu çözünürlük o dönemin en netlerinden biriydi.

12.3 mm kalınlık:

2008 yılında çıkış yapan iPhone 3G, günümüz için yine absürt kaçan bir kalınlığa sahipti. 12,3 mm kalınlığa sahip olan telefonun ağırlığı 133 gram olurken, az önce de söylediğimiz gibi beraberinde getirdiği özellikler sayesinde pek de eleştirilmedi. Daha doğrusu, eleştirilemedi. Bunun sebebi de karşılaştırılabilecek bir rakibinin veya muadilinin olmamasıydı. Apple, ikinci iPhone'u da piyasaya rakipsiz sokmuştu.

Selfie devri Apple cephesinde hala başlamadı: 2 MP arka kamera

İlk iPhone modeli olan iPhone 2G'de yer alan 2 MP çözünürlükteki kamera, ikinci telefona da direkt akatarıldı. 2007 yılında video çekemeyen bu kamerayı 2008'deki iPhone'da da görmek üzerken, Nokia'nın 2007'de piyasaya sürdüğü tuşlu 6120c modeli 3G üzerinden görüntülü görüşme bile sunuyordu. Lakin iPhone 3G'de henüz ön kamera bile yoktu...

3G'li ilk iPhone:

Piyasaya sürülen ilk iPhone, dönemin 3G akımına kapılamasa da ikinci iPhone, isminden de anlaşılabildiği gibi 3G desteğine sahipti. Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk 3G desteli telefon bu olurken, ilk modelin eksiklikleri yavaş yavaş tamamlanmaya başlamıştı. İnsanların fiyat dışında iPhone almamak için neredeyse pek bir sebebi kalmamıştı.

Depolama seçeneği dönemin zirvesiydi: 8 ve 16 GB depolama alanı ve 128 MB RAM seçenekleri

O dönemler 2GB ve 4GB depolama seçenekleri bir hayli yaygın ve yeterli olsa da, iPhone cephesinde daha büyük kapasitelere de çıkıldı. İlk iPhone'da kapasiteler 4GB / 8GB / 16GB olurken, ikinci iPhone'da 4GB seçeneği kaldırıldı. İnsanlar 4GB'a rağbet gösterdiğinden, Apple kar etmek için daha büyük depolamaları mecburi kıldı. 16GB telefonları o dönem doldurmak imkansız görülürken, yoğunluk doğal olarak 8GB'da yaşandı. RAM tarafı ise güncellenmedi. İlk iPhone'da olduğu gibi 128 MB kapasiteli bir bellek telefona entegre edildi.

App Store dönemi de iPhone 3G ile başladı: Mağaza desteğine sahip işletim sistemi

Tanıtılan ilk iPhone modeli olan iPhone 2G, iPhone OS işletim sistemi ile geliyor ve 3. parti uygulamalara destek vermiyordu. Kullanıcı, Apple'ın telefona hazırladığı uygulamalar dışında uygulama kuramıyordu. Böylesine büyük bir eksiklik de ikinci telefonda giderildi. Telefonda yer alan iPhone OS 2.0, App Store'u da beraberinde getirdi. Böylece farklı uygulamalar da telefonlara kurulabilir oldu.

Batarya küçüldü: 1220 mAh batarya

Tanıtılan ilk iPhone modelinde 1400 mAh batarya yer alırken, ikinci model biraz üzdü. iPhone 3G'de batarya kapasitesi 1220 mAh seviyelerine düşürüldü. Bu pil günümüz için oldukça komik olsa da, o zamanlar gündelik ihtiyaçları karşılayabilecek düzeydeydi. Li-ion tabanlı bu batarya 3G ile görüşmelerde 5 saat, WiFi kullanımında 6 saat, aralıksız müzik dinlenildiğinde 24 saat ve aralıksız video izlendiğinde 7 saat kullanım ömrü sunuyordu. En azından şirket böyle açıklamıştı. Bu sayılar testlerle de ortaya konmuştu. O dönem test yapan bir teknoloji sitesi, şu sonuçları paylaşmıştı:

Müzik (sürekli çalma, ara sıra ekranı açma): 31s 23dk

Video (sürekli oynatma, ileri-geri sarma yok): 7s 5dk

Video (sürekli oynatma, ileri-geri sarma var): 5sa 24dk

Günlük veri kullanımı (internet, e-posta ve GPS / haritalar): ~6s 30dk

412 Mhz hızında tek çekirdekli işlemci:

Apple, piyasaya sürdüğü ilk telefonla tüm dünyayı sarsmıştı. Bu telefon, herkes için çağın bir hayli ilerisinde olduğundan, ikinci telefonda donanıma pek müdahale etmedi. Zaten telefon bir hayli iyiydi. Ayrıca da rakipsizdi. Bu sebepten ötürü ilk telefonda yer alan 412 Mhz hızında çalışabilen tek çekirdekten oluşan ARM 11 işlemci ve PowerVR MBX grafik birimi, iPhone 3G'de yer aldı. İlk telefonda da yer alan bu işlemci, o dönemki her şeyi rahat rahat gerçekleştirebilecek düzeydeydi.

İşte piyasaya sürülen ikinci iPhone bu şekildeydi. Günümüzde bir hayli komik olan bu donanımlar, o dönem rakipsizdi. Bundan 14 yıl sonra da, bugün bize inanılmaz gelen her şey, o zamanın kahkalarına sebep olacak. Teknoloji gelişiyor, insan değişiyor. Birlikte görelim...