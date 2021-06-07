iPhone Kullanıcılarının Sadakat Oranları Açıklandı

Apple tarafından gerçekleştirilen bir pazar araştırması, kullanıcıların Apple'a körü körüne bağlı olmadıklarını gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre Apple, belirli çeyreklerde yüzde 26'ya varan kullanıcı kaybı yaşayabiliyor. Bu kullanıcılar, bir iPhone yerine Android'e geçiş yapıyorlar.

Apple, Epic Games ile yaşanan dava süreci kapsamında bir pazar araştırması gerçekleştirdi. Mahkeme evrakları arasına dahil olan bu araştırma, Apple kullanıcılarının şirkete ölesiye bağlı olmadığını gözler önüne seriyor. Hatta şirket, müşterilerinin neredeyse dörtte birini Android ekosistemine kaybetmiş durumda. Ancak bu durum Apple için pek de bir şey ifade etmiyor.

Apple'ın yaptığı pazar araştırması, 2019'un üçüncü çeyreğinden 2020'nin üçüncü çeyreği aralığını kapsayan bir yıllık dönemi kapsıyor. Bu araştırmaya göre mevcut kullanıcıların yüzde 12 ila yüzde 26 arasında değişen bölümü, o dönemde iPhone yerine başka bir akıllı telefon satın aldılar. Apple, kullanıcıların hangi marka telefon satın aldıklarını bilemiyor olsa da piyasada farklı bir alternatif bulunmadığından, bu kullanıcıların Android ekosistemine geçtiklerini rahatlıkla ifade edebiliriz.

İşte Apple'ın mahkeme heyetine sunduğu o veriler

Apple'ın pazar araştırmasının en ilginç yanı, 2020'nin ilk iki çeyreği arasındaki dönem. Çünkü bu dönemde kullanıcıların yüzde 26'sı, iPhone dışında bir akıllı telefon satın almayı tercih etti. Apple ise 2020'nin üçüncü çeyreğinde iPhone 12 ailesini duyurdu. Yani bu kullanıcılar, Apple'ın iPhone 12 ailesini tanıtmasını beklemediler. Bu durumun nedeni tam olarak belirlenmemiş olsa da pandemi koşullarının kullanıcıları Android'e sevketmiş olabileceği düşünülüyor. Bu arada, iPhone 12 ailesinin duyurulmasıyla Apple kullanıcılarının sadakat oranı da yükseldi. Araştırmaya göre yüzde 74'lere kadar düşen sadakat oranı, yüzde 88'e yükseldi.

Apple tarafından yapılan araştırma önemli olsa da benzer bir durumun Android cephesinde de yaşandığı biliniyor. Her ne kadar bazı kullanıcılar, iOS ya da Android ekosistemini gözleri kapalı savunuyor olsalar da işin aslı pek de öyle değil. Sayısız kullanıcı, hangi ekosistem işine yarıyorsa onu seçiyor ve yoluna devam ediyor. Yani bir kullanıcı bir kez Apple kullandı diye ömrünün sonuna dek bu şirkete ait cihazları kullanmaya devam etmiyor.