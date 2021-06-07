Apple, iOS 15'in Gizlilik Özelliklerini Duyurdu

Apple’ın bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda iOS 15 ile birlikte kullanıma açılacak sayısız özellik duyurdu. Bunlardan biri ise, çağımızın en önemli gereksinimlerinden olan gizlilik ve güvenlik yönünde oldu. Konferansta cihazınızdaki verileri güvenli tutmaya, saklamaya ve aktarmaya yönelik birçok özellik tanıtıldı.

Apple’ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC), an itibariyle başladı. Teknoloji meraklıları, Apple’ın işletim sistemleri ve Mac cihazlarla ilgili yapacağı duyurular için çevrimiçi ortamdaki yerini aldı. İşletim sistemlerine dair birçok yeniliğin arasında, iOS 15 ile gelecek bir gizlilik düzenlemesi de yer aldı.

Apple, gizlilik ve güvenlik açısından kullanıcılarına yeni ayrıcalıklar sağlayacağı ‘Privacy’ özelliklerini duyurdu. Kullanıcılarının özelini ne kadar önemsediğinden bahseden Apple, yeni bu yeni özelliklerle kullancıların verilerini hiç olmadığı gibi koruyacak.

Uygulamaların verilere erişimi, kullanıcı kontrolüne bırakılacak

Artık gizlilik en önemli konulardan biri haline gelmiş durumda. Apple, gizlilik konusunda bir adım atarak uygulamalara daha fazla şeffaflık getiriyor. Bu özelliklerden ilki, Mail uygulamasından geliyor. Uygulamada mailinizi ne zaman açtığınız, nerede açtığınız ve IP adresiniz gibi bilgiler saklanabilecek. Benzer bir özellik aynı şekilde Safari'de de bulunacak.

App Privacy Report ile uygulamaların sizin verdiğiniz izinleri ne sıklıkla ve ne zaman kullandığını, verilerinizin hangi üçüncü partiler ile paylaşılmış olabileceğini de görebileceksiniz.

Siri, artık verileri olabildiğince içeride tutacak

Siri'nin ses seçenekleri de yeni iOS 15 ile birlikte daha genişletilecek. Siri, internetten yardım almadan komut alabilecek. Mümkün olduğunca çok bilginiz cihazınızda kalacak, sesli asistanınızdan gelen bilgiler neredeyse hiç paylaşılmayacak. Üstelik böylece işlemler de daha hızlı hale gelecek.

Yeni ‘Legacy Contact’ özelliği sayesinde iOS 15 kullanan cihazlarda verilerinizi kime devredeceğinizi seçebileceksiniz. Olası bir vefat durumunda seçtiğiniz kişi ya da kişiler, telefonunuzdaki verilerinize erişebilecek. Böylece bırakılan notlar, sosyal medya hesapları ve medya dosyaları gibi birçok veri, belirlenen kişiye geçecek.